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Macetas elevadas: la tendencia que transforma balcones y terrazas en 2026

Lejos de tratarse solo de una cuestión estética, esta transformación responde a una nueva forma de habitar los espacios.

Macetas elevadas: la tendencia que transforma balcones y terrazas en 2026
Hace 1 Hs

La decoración de exteriores vive un cambio de paradigma. Las clásicas macetas apoyadas en el suelo comienzan a quedar atrás frente a propuestas más modernas, donde los modelos elevados se imponen como protagonistas en balcones y terrazas.

Lejos de tratarse solo de una cuestión estética, esta transformación responde a una nueva forma de habitar los espacios. La vegetación deja de ser un simple complemento decorativo para integrarse al diseño general, aportando orden visual, altura y personalidad, incluso en superficies reducidas.

En este escenario, las estructuras elevadas permiten reorganizar el entorno de manera más eficiente. La combinación de diferentes alturas y materiales genera composiciones más dinámicas y equilibradas, alineadas con tendencias contemporáneas que priorizan tanto la funcionalidad como el estilo, consignó C5N.

Las macetas que marcan tendencia

Los nuevos modelos se destacan por su diseño elevado y por redefinir la manera de distribuir el espacio exterior. No solo aportan estética, sino que también cumplen una función organizadora, convirtiendo a las plantas en un eje central del diseño.

Macetas con estructura de hierro: cuentan con soportes metálicos, generalmente en tonos oscuros, que elevan las plantas y aportan un estilo moderno e industrial. Además, se destacan por su resistencia. En el mercado argentino, sus precios parten desde los $60.000.

Macetas altas de madera: brindan una estética más cálida y natural, ideales para quienes buscan un ambiente acogedor. Suelen tener un valor más elevado, superando los $120.000 según el tamaño y la terminación.

Modelos de plástico elevados: se caracterizan por su practicidad y ligereza, lo que facilita la reorganización del espacio. Son las opciones más accesibles, con precios desde los $50.000.

Uno de los principales diferenciales de estas propuestas es la posibilidad de generar “capas visuales”, sumando profundidad y dinamismo a través de distintas alturas. Además, estas estructuras permiten delimitar sectores sin necesidad de incorporar elementos pesados, optimizando el uso del espacio.

En síntesis, la tendencia apunta a elevar y ordenar la vegetación para darle un rol protagónico. Así, balcones y terrazas se transforman en ambientes más armónicos, funcionales y con identidad propia.

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