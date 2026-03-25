Demoran a hinchas de Atlético Tucumán en la frontera con estupefacientes

En la previa del duelo entre Atlético Tucumán y Sportivo Barracas, un control de rutina en el límite provincial terminó con el secuestro de drogas y tres personas demoradas, según informó la Secretaría de Estado de Comunicación Pública del Gobierno de Tucumán. El procedimiento se llevó a cabo este martes en el Puesto Fronterizo Los Mistoles, donde efectivos policiales interceptaron un colectivo que trasladaba a simpatizantes del del "Decano" hacia la provincia de Buenos Aires, en la antesala del debut por Copa Argentina.