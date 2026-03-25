Demoran a hinchas de Atlético Tucumán en la frontera con estupefacientes
Tres personas fueron puestas a disposición de la justicia tras un operativo en el Puesto Fronterizo Los Mistoles. Durante la requisa de un colectivo que trasladaba simpatizantes hacia Buenos Aires, efectivos de la Dirección de Caballería y Canes hallaron estupefacientes en frascos y bolsas, lo que motivó la intervención inmediata de la UFINAR.
En la previa del duelo entre Atlético Tucumán y Sportivo Barracas, un control de rutina en el límite provincial terminó con el secuestro de drogas y tres personas demoradas, según informó la Secretaría de Estado de Comunicación Pública del Gobierno de Tucumán. El procedimiento se llevó a cabo este martes en el Puesto Fronterizo Los Mistoles, donde efectivos policiales interceptaron un colectivo que trasladaba a simpatizantes del del "Decano" hacia la provincia de Buenos Aires, en la antesala del debut por Copa Argentina.
Durante la inspección minuciosa del vehículo, el personal policial halló cogollos de marihuana distribuidos en un frasco de vidrio y en diversas bolsas, además de una cantidad no especificada de cocaína. Como resultado del hallazgo, tres hombres que transportaban las sustancias fueron puestos a disposición de la justicia de manera inmediata.
Controles estratégicos
El operativo contó con la participación de efectivos de la Dirección de Caballería y Canes, quienes reforzaron las tareas de vigilancia en puntos estratégicos de ingreso y egreso a la provincia. Estos controles forman parte de un esquema de seguridad preventivo que busca fiscalizar tanto el movimiento de personas como de mercaderías en las zonas limítrofes.
Intervención judicial
Tras el hallazgo, tomó intervención la Unidad Fiscal de Narcomenudeo (UFINAR). La fiscalía dispuso el decomiso total de las sustancias prohibidas y ordenó que los tres implicados permanezcan demorados mientras se realizan las pericias correspondientes y se constatan sus antecedentes penales.