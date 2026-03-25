Avanzó el debate legislativo por la Ley de Educación Inclusiva con aportes del sector educativo

El legislador también señaló que, más allá de las observaciones realizadas, existe un reconocimiento generalizado de que se trata de “un proyecto superador”, orientado a fortalecer la inclusión mediante una mayor presencia de docentes especializados en las escuelas y la continuidad de los equipos técnicos. A su vez, indicó que entre los puntos a clarificar se encuentran aspectos vinculados a la implementación del sistema y a cuestiones legales, como la cobertura de las obras sociales.