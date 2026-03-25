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Avanzó el debate legislativo por la Ley de Educación Inclusiva con aportes del sector educativo

Las comisiones de Educación y de Familia recibieron al gremio ATEP para analizar el proyecto y aportar a una norma superadora.

Reunión en la Legislatura. PRENSA HLT Reunión en la Legislatura. PRENSA HLT
Hace 1 Hs

Las comisiones de Educación y de Familia, Niñez, Adolescencia, Adultos Mayores y Discapacidad continuaron esta mañana con el tratamiento del proyecto de “Ley de Educación Inclusiva para Estudiantes con Discapacidad”, impulsado por el Poder Ejecutivo (PE), en una jornada centrada en la exposición de aportes y desafíos por parte de los sectores directamente vinculados al sistema educativo.

El presidente de la comisión de Educación, Aldo Salomón, destacó la continuidad del trabajo conjunto con las instituciones y valoró el nivel de participación: “Estamos escuchando a todas las partes para sacarnos dudas y avanzar hacia una ley con el mayor consenso posible”. En ese sentido, explicó que el objetivo es recopilar las inquietudes planteadas para luego profundizar el análisis junto a autoridades del Poder Ejecutivo, incluyendo la convocatoria a la ministra de Educación.

El legislador también señaló que, más allá de las observaciones realizadas, existe un reconocimiento generalizado de que se trata de “un proyecto superador”, orientado a fortalecer la inclusión mediante una mayor presencia de docentes especializados en las escuelas y la continuidad de los equipos técnicos. A su vez, indicó que entre los puntos a clarificar se encuentran aspectos vinculados a la implementación del sistema y a cuestiones legales, como la cobertura de las obras sociales.

En esa línea, explicó que la propuesta contempla la incorporación de docentes del Código 399 a las instituciones educativas, lo que permitirá fortalecer el acompañamiento en el aula y el trabajo conjunto con los docentes de grado.

Asimismo, Brito remarcó que la presencia permanente de estos docentes en las escuelas representa un cambio significativo respecto al esquema actual, ya que -según sostuvo- “enriquece la tarea docente y mejora el seguimiento de los estudiantes”, al tiempo que favorece una integración más efectiva dentro del proyecto educativo institucional.

La semana pasada las comisiones recibieron a representantes de la Fundación A.N.I.A, del Colegio de Graduados en Educación Especial y del Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop), quienes también expusieron sus inquietudes, observaciones y propuestas, en el marco de un proceso que busca incorporar distintas miradas y fortalecer el proyecto en análisis.

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