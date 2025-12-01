Empleados de Comercio: cómo quedan los sueldos de diciembre 2025 tras la falta de acuerdo en la revisión salarial

La revisión salarial prevista para noviembre no logró avances y los Empleados de Comercio continuarán cobrando sus haberes de fin de año según el esquema pactado en junio de 2025. Sin actualización, bono ni suma extraordinaria, las escalas de diciembre quedarán sin cambios más allá del último tramo del aumento programado.
Sin acuerdo en la revisión de noviembre
La paritaria mercantil había establecido una mesa de revisión en noviembre para evaluar una posible actualización ante la evolución de los precios. Sin embargo, el Sindicato de Empleados de Comercio, liderado por Armando Cavalieri, y las cámaras empresariales no lograron un entendimiento.
Mientras el gremio no emitió comunicados oficiales, los representantes patronales afirmaron que el contexto económico impide asumir nuevos incrementos.
Sin bono ni suma fija para diciembre
Además del fracaso en la revisión, no se acordó un bono de fin de año ni una suma extraordinaria. Así, los salarios de diciembre se liquidarán según el acuerdo vigente, sin compensaciones adicionales.
El esquema sellado en junio —y aún en aplicación— contempla:
Aumento total del 6% en seis meses (1% mensual de julio a diciembre).
Suma fija no remunerativa de $40.000, vigente hasta diciembre.
Incorporación de esa suma al básico desde enero de 2026, lo que reconfigurará las escalas.
Qué sigue vigente del acuerdo de junio
Hasta que la paritaria se reactive (sin fecha confirmada), continúa aplicándose:
6% en tramos mensuales.
Suma fija de $40.000.
Cálculo de antigüedad (1% por año).
Presentismo según artículo 40 del CCT 130/75.
Gremios anticipan que buscarán retomar la negociación en función de la inflación acumulada, aunque todo indica que la revisión efectiva quedaría para 2026.
Sueldos de Empleados de Comercio en diciembre 2025 por categoría
A continuación, los valores de noviembre, diciembre y enero 2026, mostrando la transición hacia la incorporación del monto fijo.
Administrativos
Administrativo A
Noviembre: $1.057.199 + $40.000 = $1.097.199
Diciembre: $1.067.268 + $40.000 = $1.107.268
Enero 2026: $1.107.268
Administrativo B
Noviembre: $1.061.749 + $40.000 = $1.101.749
Diciembre: $1.071.860 + $40.000 = $1.111.860
Enero 2026: $1.111.860
Administrativo C
Noviembre: $1.066.293 + $40.000 = $1.106.293
Diciembre: $1.076.448 + $40.000 = $1.116.448
Enero 2026: $1.116.448
Vendedores
Vendedor A
Noviembre: $1.060.986 + $40.000 = $1.100.986
Diciembre: $1.071.091 + $40.000 = $1.111.091
Enero 2026: $1.111.091
Vendedor B
Noviembre: $1.083.723 + $40.000 = $1.123.723
Diciembre: $1.094.044 + $40.000 = $1.134.044
Enero 2026: $1.134.044
Vendedor C
Noviembre: $1.091.297 + $40.000 = $1.131.297
Diciembre: $1.101.690 + $40.000 = $1.141.690
Enero 2026: $1.141.690
Auxiliares
Auxiliar A
Noviembre: $1.060.986 + $40.000 = $1.100.986
Diciembre: $1.071.091 + $40.000 = $1.111.091
Enero 2026: $1.111.091
Auxiliar B
Noviembre: $1.068.563 + $40.000 = $1.108.563
Diciembre: $1.078.740 + $40.000 = $1.118.740
Enero 2026: $1.118.740
Auxiliar C
Noviembre: $1.093.570 + $40.000 = $1.133.570
Diciembre: $1.103.985 + $40.000 = $1.143.985
Enero 2026: $1.143.985
Cómo se compone el sueldo de Empleados de Comercio
El salario bajo el CCT 130/75 incluye:
Básico por categoría.
Antigüedad (1% por año).
Presentismo (art. 40).
Suma fija no remunerativa ($40.000 hasta diciembre 2025).
Esa suma no paga aportes previsionales en 2025, pero pasa al básico desde enero 2026.
Los valores pueden variar en casos de:
Jornada parcial
Adicionales por zona
Regímenes especiales