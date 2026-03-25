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Qué dicen en Italia de la salida de Dybala y de su posible llegada a Boca

El futbolista cordobés queda libre de Roma a mitad de año.

ILUSIÓN. La llegada de Paulo Dybala es el gran sueño de la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme. ILUSIÓN. La llegada de Paulo Dybala es el gran sueño de la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme.
Hace 2 Hs

Boca sigue atento a la posibilidad de sumar a Paulo Dybala como refuerzo a mitad de año, en caso de que el delantero quede libre de Roma. Sin embargo, en las últimas horas surgió una novedad desde Europa que complica el panorama: Galatasaray volvió a mostrarse interesado en el atacante argentino y prepara una oferta difícil de igualar.

De acuerdo con lo publicado por el diario italiano La Gazzetta dello Sport, el club turco (que ya había sondeado al jugador en otros mercados de pase) estaría dispuesto a avanzar con una propuesta económica muy fuerte: un contrato por tres temporadas con ingresos cercanos a los seis millones de dólares.

En paralelo, el futuro de Dybala comienza a definirse. Su representante estuvo recientemente en Roma para analizar los próximos pasos del jugador, que atraviesa semanas particulares tanto en lo profesional como en lo personal. A la recuperación de una operación en la rodilla se suma un momento especial en su vida privada tras el nacimiento de su hija.

Boca quiere acelerar para concretar su llegada

Mientras tanto, Boca no se queda atrás. Desde el entorno del club aseguran que las conversaciones con el círculo cercano del jugador continúan y que existe interés real en concretar su llegada. Sin embargo, todavía no hay una decisión tomada y el escenario podría modificarse en los próximos meses.

La aparición de Galatasaray como competidor directo, con un respaldo económico superior, obliga al “Xeneize” a redoblar esfuerzos si pretende quedarse con el campeón del mundo, siempre y cuando su salida de Roma se concrete en los términos previstos.

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