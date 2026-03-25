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Dónde conviene invertir tu dinero: ranking de billeteras virtuales con mejor interés

A diferencia de un Plazo Fijo tradicional, que inmoviliza el capital por un tiempo determinado, las billeteras virtuales ofrecen liquidez inmediata.

Dónde conviene tener tu dinero: ranking de billeteras virtuales con mejor interés Dónde conviene tener tu dinero: ranking de billeteras virtuales con mejor interés
Hace 1 Hs

En el actual escenario económico, las billeteras virtuales se consolidaron como una de las herramientas favoritas de los usuarios para hacer rendir el dinero sin perder disponibilidad. Tras las recientes actualizaciones de tasas de interés de este 25 de marzo, repasamos cuáles son las opciones que lideran el mercado.

El ranking de rendimientos de Billeteras Virtuales

Actualmente, la Tasa Nominal Anual (TNA) de los rendimientos diarios de las cuentas remuneradas y Fondos Comunes de Inversión (FCI) integrados en las plataformas muestra el siguiente escenario:

Ualá (Cuenta Remunerada): 29.00 %

Cocos (FCI Renta Mixta): 24.05 %

Naranja X (Cuenta Remunerada): 23.00 %

Personal Pay (FCI Money Market): 21.97 %

Prex Argentina (FCI Money Market): 21.83 %

Mercado Pago (FCI Money Market): 21.17 %

IEB+ (FCI Money Market): 21.06 %

Lemon Cash (FCI Money Market): 20.18 %

Claro Pay (FCI Money Market): 19.97 %

N1U (FCI Money Market): 19.93 %

Astropay (FCI Money Market): 19.86 %

LB Finanzas (FCI Money Market): 19.27 %

(Cabe destacar que el tope a remunerar o la tasa puede variar dependiendo del monto invertido en opciones como Ualá o Naranja X).

¿Por qué conviene usar las billeteras virtuales?

El gran diferencial de estas plataformas radica en su funcionamiento. A través de cuentas remuneradas o FCI, generan intereses diarios sobre el dinero depositado.

A diferencia de un Plazo Fijo tradicional, que inmoviliza el capital por un tiempo determinado, las billeteras virtuales ofrecen liquidez inmediata. Esto significa que disponés de tu dinero en todo momento para realizar transferencias o pagos, mientras tus ahorros continúan generando ganancias día a día de forma automática.

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