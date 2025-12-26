Cuáles son las billeteras virtuales que ofrecen mejor rendimiento hoy

Esta semana, la Comisión Nacional de Valores (CNV) dispuso nuevas reglas para las billeteras virtuales. Estas permitirán que los monederos electrónicos aprovechen de otro modo los plazos fijos. Las nuevas implementaciones empezaron a regir la mañana de este viernes e impactan directamente sobre los Fondos Comunes de Inversión de liquidez inmediata, que permiten que las billeteras generen ganancias por día con el dinero que tienen allí los usuarios.