Cuáles son las billeteras virtuales que ofrecen mejor rendimiento hoy

Al momento de abrir una nueva cuenta, cada usuario debe conocer cuáles son los beneficios de las opciones de billeteras virtuales que tiene a mano.

Con las nuevas medidas que implementó el Gobierno nacional para las billeteras virtuales, los rendimientos pueden variar. Con las nuevas medidas que implementó el Gobierno nacional para las billeteras virtuales, los rendimientos pueden variar. Foto: Ualá
Por Milagro Corbalán Hace 3 Hs

Esta semana, la Comisión Nacional de Valores (CNV) dispuso nuevas reglas para las billeteras virtuales. Estas permitirán que los monederos electrónicos aprovechen de otro modo los plazos fijos. Las nuevas implementaciones empezaron a regir la mañana de este viernes e impactan directamente sobre los Fondos Comunes de Inversión de liquidez inmediata, que permiten que las billeteras generen ganancias por día con el dinero que tienen allí los usuarios.

En este contexto, es importante conocer cómo quedó el campo de juego para las inversiones y el ahorro. Los argentinos podrán ingresar sus fondos a las billeteras virtuales que más les convengan. Por eso es útil saber cuáles son las que ofrecen mejores oportunidades y cuáles mejores ganancias.

Qué billeteras ofrecen mejor rendimiento en diciembre

El dato más relevante a tener en cuenta para saber cómo ganar dinero con las billeteras virtuales es que algunas de ellas tienen un tope de saldo remunerado. Esto implica que generarán ganancias hasta un saldo límite y, aunque el usuario ingrese más dinero, no recibirá ganancias por él. Quedan ordenadas del siguiente modo:

- Fiwind: 32% TNA

- Carrefour Banco: 32% TNA

- Ualá: 22% TNA

- Naranja X: 21% TNA (23% TNA en 28 días)

- Mercado Pago: 18% TNA

- Personal Pay: 17,9% TNA

- Lemon: 17% TNA

- LB Finanzas: 16% TNA

- Astropay: 16% TNA

Los bancos que tienen mejor rendimiento para plazo fijo

El plazo fijo sigue siendo la herramienta más segura y conveniente para los pequeños ahorristas y los que quieren asumir menor riesgo. Se trata de un método en el que se inmoviliza el dinero por un mínimo de 30 días, pero se ofrece una recompensa segura, pautada de antemano con el banco. Estos son los intereses que paga cada entidad:

- Banco Bica: 27,5% TNA (para no clientes)

- Banco CMF: 27%

- Banco Mariva: 27%

- Banco Meridian: 27%

- Banco Voii: 27%

- Crédito Regional: 27%

- Banco de la Provincia de Córdoba: 27%

- Reba Compañía Financiera: 27%

- Banco Julio: 26,5%

- Banco Bica: 26%

- BiBank: 26%

- Banco Macro: 25%

- Banco de Comercio: 25%

- Banco Hipotecario: 25% (para no clientes)

- Banco de la Provincia de Tierra del Fuego: 25%

- Banco del Sol: 24%

- Banco de Corrientes: 24%

- ICBC Argentina: 23,5%

- Banco del Chubut: 23,5%

- Banco Credicoop: 23%

- Banco Comafi: 23%

- Banco Formosa: 23%

- Banco de la Nación Argentina: 22,5%

- Banco Provincia: 22%

- Banco Dino: 22%

- Banco Masventas: 22%

- Banco Santander Argentina: 21%

- Banco Galicia: 21%

- BBVA Argentina: 21%

- Banco Ciudad: 20,5%

