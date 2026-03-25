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La noticia que sacudió a la Fórmula 1: Fernando Alonso y Melissa Jiménez dan la bienvenida a su primer hijo

La prensa británica reveló la llegada del hijo del piloto, que mantuvo el perfil bajo junto a su pareja.

La noticia que sacudió a la Fórmula 1: Fernando Alonso y Melissa Jiménez dan la bienvenida a su primer hijo
Hace 2 Hs

La noticia se conoció lejos de los flashes y sin anuncios oficiales, pero no tardó en recorrer el mundo del deporte. Fernando Alonso y Melissa Jiménez fueron padres de su primer hijo en común, en un contexto marcado por el hermetismo que caracteriza a la pareja. 

La información fue revelada por la prensa británica luego de que el piloto español demorara su llegada al Gran Premio de Japón por motivos personales. Desde su entorno confirmaron que tanto la madre como el bebé se encuentran en buen estado, aunque no trascendieron detalles como el nombre, el sexo ni la fecha exacta del nacimiento. 

El nacimiento se habría producido en Mónaco, donde ambos residen, y representa el primer hijo para Alonso, de 44 años, y el cuarto para Jiménez, quien ya tenía tres hijos de una relación anterior con el futbolista Marc Bartra.

La pareja mantiene un perfil bajo desde el inicio de su relación y, fiel a ese estilo, no realizó publicaciones en redes sociales ni declaraciones públicas tras la llegada del bebé. Incluso, durante el embarazo, la periodista había reducido su exposición mediática para centrarse en su vida familiar. 

En paralelo, desde Aston Martin aseguraron que el piloto estará disponible para las actividades oficiales del fin de semana en Japón, sin que su agenda deportiva sufra modificaciones significativas. 

Un nacimiento en medio del silencio

La ausencia de confirmaciones directas por parte de Alonso y Jiménez reforzó el perfil reservado con el que manejan su vida privada. A diferencia de otras figuras del deporte, ambos optaron por mantener el nacimiento fuera del foco público.

Mientras tanto, el piloto se prepara para volver a la pista, en un momento especial tanto en lo personal como en lo profesional, tras la llegada de su primer hijo.

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