Fernando Alonso vive un momento “mental muy duro”: alarma en Aston Martin

El jefe técnico de Aston Martin reconoció que el equipo enfrenta un serio problema de vibraciones en el auto que complica el inicio de la temporada de Fórmula 1.

El jefe de Aston Martin, Adrian Newey, dijo este viernes que el problema de vibraciones que afecta a sus autos está "exprimiendo toda la energía" de la escudería de Fórmula 1, mientras su piloto estrella, Fernando Alonso, atraviesa "un momento mental muy duro". 

El coche diseñado por Newey sufrió numerosos contratiempos durante los ensayos de pretemporada, en los que se detectaron problemas de fiabilidad en la unidad de potencia Honda.

Esa situación se ha mantenido en la antesala del Gran Premio de Australia de este fin de semana, en Melbourne, que abre la temporada de Fórmula 1.

Las vibraciones en el chasis han provocado desprendimientos de retrovisores y luces traseras, y existe el temor de que el español Alonso y su compañero de equipo, el canadiense Lance Stroll, puedan sufrir daños en los nervios de las manos.

Un frustrado Newey admitió que no tienen una solución rápida para el problema, después de que los autos completaran apenas tres vueltas entre ambos en la primera sesión de entrenamientos en Melbourne.

"En este momento creo que hay una tarea muy clara: intentar reducir la vibración que emana de la unidad de potencia", afirmó. "Están trabajando en ello. No va a ser una solución rápida... No puedo comentar con qué rapidez podrán lograrlo, pero esa tiene que ser la prioridad principal".

Considerado uno de los mejores diseñadores de la historia de este deporte, Newey admitió que se sentía "impotente" mientras el fabricante japonés Honda intenta encontrar una solución a un problema que vuelve a dejar a Alonso, de 44 años, sin un auto competitivo.

"Fernando es, en mi opinión, uno de los verdaderamente grandes. Su habilidad, su talento y su capacidad global. En realidad debería haber ganado muchos más que los dos campeonatos del mundo", dijo Newey. "Sigue siendo rapidísimo, supertalentoso, súper agudo cuando hablas con él... Para Fernando es un lugar mentalmente muy duro en el que estar en este momento".

