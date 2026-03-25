Así está hoy Thiago Messi: el hijo mayor de Leo Messi y Antonela Roccuzzo sorprende con su cambio físico

Una publicación de Antonela Roccuzzo en su cuenta de Instagram volvió a poner el foco sobre la vida familiar de Lionel Messi, pero esta vez por el crecimiento de su hijo mayor. La empresaria compartió una imagen de Thiago durante un partido del Inter Miami, donde se lo ve sentado en el banco de suplentes, y la foto no tardó en captar la atención de los seguidores por su evidente paso a la adolescencia. Con 13 años, el adolescente mostró un cambio físico que rápidamente se viralizó en redes sociales.
La imagen se difundió en la previa de los amistosos que la selección argentina disputará ante Mauritania y Zambia en La Bombonera, luego de la cancelación de la Finalissima frente a España. En ese contexto, el posteo no solo generó repercusión entre los fanáticos del fútbol, sino también entre quienes siguen de cerca el crecimiento de la familia Messi.
¿Cómo está hoy Thiago Messi?: cumplió 13 años y juega al fútbol en la Academia del Inter Miami
Thiago Messi, el hijo mayor de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, tiene actualmente 13 años y forma parte de las divisiones formativas del Inter Miami, club en el que se desempeña su padre. El joven integra las categorías juveniles de la institución estadounidense y participa en torneos formativos vinculados a la academia del equipo de la MLS.
El adolescente comenzó su recorrido futbolístico tras la mudanza familiar a Estados Unidos y fue incorporado al sistema de formación del club, donde continúa su desarrollo deportivo. Incluso ya disputó torneos internacionales con la camiseta del Inter Miami en categorías juveniles, lo que marcó sus primeros pasos en un camino que lo vincula de forma directa con la herencia futbolística familiar.