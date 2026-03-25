Secciones
EspectáculosFamosos

Así está hoy Thiago Messi: el hijo mayor de Leo Messi y Antonela Roccuzzo sorprende con su cambio físico

El hijo mayor del futbolista y la empresaria cumplió 13 años en noviembre y juega en la Academia del Inter Miami.

Leo Messi junto a su hijo mayor Thiago cuando todavía era bebé Leo Messi junto a su hijo mayor Thiago cuando todavía era bebé Hola
Mercedes Mosca
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Una publicación de Antonela Roccuzzo en su cuenta de Instagram volvió a poner el foco sobre la vida familiar de Lionel Messi, pero esta vez por el crecimiento de su hijo mayor. La empresaria compartió una imagen de Thiago durante un partido del Inter Miami, donde se lo ve sentado en el banco de suplentes, y la foto no tardó en captar la atención de los seguidores por su evidente paso a la adolescencia. Con 13 años, el adolescente mostró un cambio físico que rápidamente se viralizó en redes sociales.

La imagen se difundió en la previa de los amistosos que la selección argentina disputará ante Mauritania y Zambia en La Bombonera, luego de la cancelación de la Finalissima frente a España. En ese contexto, el posteo no solo generó repercusión entre los fanáticos del fútbol, sino también entre quienes siguen de cerca el crecimiento de la familia Messi.

Thiago Messi tiene 13 años Thiago Messi tiene 13 años Instagram

¿Cómo está hoy Thiago Messi?: cumplió 13 años y juega al fútbol en la Academia del Inter Miami

Thiago Messi, el hijo mayor de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, tiene actualmente 13 años y forma parte de las divisiones formativas del Inter Miami, club en el que se desempeña su padre. El joven integra las categorías juveniles de la institución estadounidense y participa en torneos formativos vinculados a la academia del equipo de la MLS. 

El adolescente comenzó su recorrido futbolístico tras la mudanza familiar a Estados Unidos y fue incorporado al sistema de formación del club, donde continúa su desarrollo deportivo. Incluso ya disputó torneos internacionales con la camiseta del Inter Miami en categorías juveniles, lo que marcó sus primeros pasos en un camino que lo vincula de forma directa con la herencia futbolística familiar. 

Temas Lionel MessiMiamiAntonela RoccuzzoThiago Messi
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Presionado en varios frentes, Adorni dará una conferencia de prensa
1

Presionado en varios frentes, Adorni dará una conferencia de prensa

Agostina Páez podrá dejar Río de Janeiro: ¿cuánto deberá pagarle a las víctimas?
2

Agostina Páez podrá dejar Río de Janeiro: ¿cuánto deberá pagarle a las víctimas?

Marcha en Tucumán: “Digan dónde están”, reclamó una multitud a 50 años del golpe
3

Marcha en Tucumán: “Digan dónde están”, reclamó una multitud a 50 años del golpe

Anulan una condena a perpetua por femicidio en Tucumán
4

Anulan una condena a perpetua por femicidio en Tucumán

Proponen un plan para hacer una avenida a metros del Camino del Perú
5

Proponen un plan para hacer una avenida a metros del Camino del Perú

¿Estamos mal pero vamos bien?
6

¿Estamos mal pero vamos bien?

Más Noticias
La historia de María y una casa en La Madrid que dejó de ser refugio

La historia de María y una casa en La Madrid que dejó de ser refugio

Habló Federico Pelli tras la agresión en La Madrid: Me operaron y podrían intervenirme otra vez

Habló Federico Pelli tras la agresión en La Madrid: "Me operaron y podrían intervenirme otra vez"

Anulan una condena a perpetua por femicidio en Tucumán

Anulan una condena a perpetua por femicidio en Tucumán

Agostina Páez podrá dejar Río de Janeiro: ¿cuánto deberá pagarle a las víctimas?

Agostina Páez podrá dejar Río de Janeiro: ¿cuánto deberá pagarle a las víctimas?

Marcha en Tucumán: “Digan dónde están”, reclamó una multitud a 50 años del golpe

Marcha en Tucumán: “Digan dónde están”, reclamó una multitud a 50 años del golpe

A 50 años del último golpe de Estado: fue masivo el reclamo en Plaza de Mayo

A 50 años del último golpe de Estado: fue masivo el reclamo en Plaza de Mayo

¿Estamos mal pero vamos bien?

¿Estamos mal pero vamos bien?

Presionado en varios frentes, Adorni dará una conferencia de prensa

Presionado en varios frentes, Adorni dará una conferencia de prensa

Comentarios