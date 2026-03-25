Así está hoy Thiago Messi: el hijo mayor de Leo Messi y Antonela Roccuzzo sorprende con su cambio físico

Una publicación de Antonela Roccuzzo en su cuenta de Instagram volvió a poner el foco sobre la vida familiar de Lionel Messi, pero esta vez por el crecimiento de su hijo mayor. La empresaria compartió una imagen de Thiago durante un partido del Inter Miami, donde se lo ve sentado en el banco de suplentes, y la foto no tardó en captar la atención de los seguidores por su evidente paso a la adolescencia. Con 13 años, el adolescente mostró un cambio físico que rápidamente se viralizó en redes sociales.