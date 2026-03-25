Ghosting, breadcrumbing y otras formas modernas de rechazo: qué son y cómo identificarlas

Aunque a simple vista pueden parecer simples formas de rechazo moderno, la realidad es que detrás de estas conductas suelen esconderse trastornos de la personalidad, baja autoestima y problemas de salud mental. La Generación Z (los nacidos entre 1997 y 2012) fue clave para dar voz, visibilizar y desestigmatizar estas situaciones, las cuales ya no se limitan exclusivamente al ámbito sentimental, sino que están comenzando a aparecer en espacios como los entornos de trabajo. Para entender, Vivofácil (antes Alares), una empresa especializada en programas de salud, bienestar y cuidados, publica un glosario para conocer las expresiones más empleadas en las redes sociales.