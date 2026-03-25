Ghosting, breadcrumbing y otras formas modernas de rechazo: qué son y cómo identificarlas
Desde desaparecer sin previo aviso hasta dejar a alguien "plantado", las prácticas afectivas irresponsables están redefiniendo el rechazo en las relaciones modernas. Conocé el significado detrás de estas populares prácticas que, en muchas ocasiones, esconden problemas emocionales mucho más profundos.
Las redes sociales han transformado la forma en que nos relacionamos, haciendo proliferar nuevos términos en inglés para describir lo que los expertos denominan prácticas afectivas irresponsables.
Aunque a simple vista pueden parecer simples formas de rechazo moderno, la realidad es que detrás de estas conductas suelen esconderse trastornos de la personalidad, baja autoestima y problemas de salud mental. La Generación Z (los nacidos entre 1997 y 2012) fue clave para dar voz, visibilizar y desestigmatizar estas situaciones, las cuales ya no se limitan exclusivamente al ámbito sentimental, sino que están comenzando a aparecer en espacios como los entornos de trabajo. Para entender, Vivofácil (antes Alares), una empresa especializada en programas de salud, bienestar y cuidados, publica un glosario para conocer las expresiones más empleadas en las redes sociales.
El glosario de las prácticas afectivas irresponsables: del Ghosting al Orbiting
Para comprender mejor cómo operan estas dinámicas, a continuación se detallan los principales términos utilizados para referirse a estas formas modernas de vinculación y rechazo:
- Ghosting: Consiste en cortar todo contacto y comunicación con una persona cercana sin brindar ninguna explicación ni aviso previo. Esta actitud refleja una grave falta de conciencia sobre el daño causado al otro, frecuentemente, está vinculada a problemas graves de autoestima o trastornos de personalidad, y en ocasiones se utiliza como una forma de maltrato psicológico.
- Orbiting: Es una variante del ghosting que implica cortar el contacto directo de manera abrupta, pero mantenerse presente en la vida digital de la otra persona, por ejemplo, comentando sus publicaciones o dándole "me gusta" en las redes sociales. Esto afecta la confianza interpersonal y genera gran confusión.
- Love bombing: Es una táctica manipulativa que inicia con una intensa "explosión de amor" para hacer sentir especial a la otra persona y engancharla. Luego, quien lo practica toma distancia, generando una dependencia emocional en la víctima, quien anhela recuperar esa atención inicial. Suele tener sus raíces en profundas inseguridades o perfiles narcisistas.
- Breadcrumbing: Traducido como dejar "migas de pan", describe la práctica de enviar señales intermitentes de cariño o atención sin tener la intención real de formar un vínculo estable. Demuestra una falta de claridad en las intenciones y es típico de personas que evitan definir el rumbo de una relación.
- Benching: Este anglicismo se refiere a la acción consciente de dejar a una persona "en el banquillo". Se le da una falsa esperanza sobre un futuro vínculo amoroso, lo cual puede traer consecuencias emocionales muy significativas para quien lo padece.
- Gaslighting (Luz de gas): Es un tipo de violencia y manipulación psicológica cuyo objetivo es hacer que la otra persona dude de su propia salud mental y de sus percepciones. Quienes lo ejercen suelen hacer comentarios despectivos y sutiles e insisten en que los problemas de la relación son simplemente errores de interpretación de la víctima, escudándose bajo un rol paternalista de falsa protección o cariño.
- Hoovering: Se trata de una acción originada a menudo por perfiles con trastornos de la personalidad, que busca atraer de nuevo a una persona con la que ya se tuvo una relación para satisfacer necesidades narcisistas. Un ejemplo clásico es reaparecer enviando mensajes en ocasiones o fechas especiales.