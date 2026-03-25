¿Es amor o dependencia emocional? Claves para detectar un vínculo tóxico

En un informe de Unobravo (centro clínico de psicología online líder en Europa) , Angélica Raucci, Psicoterapeuta con orientación Cognitivo-Constructivista, explica sobre estos fenómenos que caracterizan la vinculación moderna. En el ámbito de las relaciones interpersonales, la dependencia emocional se define como una condición en la que un individuo se vuelve emocionalmente dependiente de otra persona, buscando de forma constante su atención, aprobación y validación. Quienes padecen esta situación suelen sentirse totalmente incompletos, inseguros o desorientados cuando no cuentan con la presencia del otro. Este nivel de enganche compromete severamente su propia identidad, afectando su toma de decisiones y su sentido de valía personal. Aunque en ocasiones este comportamiento se confunde erróneamente con el amor verdadero, en realidad se trata de un patrón de relacionamiento totalmente desequilibrado. Mientras que el amor sano se fundamenta en la independencia emocional, la elección libre y el respeto mutuo, esta necesidad obsesiva resulta agotadora y perjudicial para ambas partes de la relación.