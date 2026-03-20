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Nena desaparecida en Cosquín: un dato clave genera dudas en la investigación

La nena de 2 años que había desaparecido en Cosquín fue hallada tras casi 20 horas, pero su estado físico despertó sospechas. La Justicia investiga su entorno cercano para determinar qué ocurrió durante ese tiempo.

Nena desaparecida en Cosquín: un dato clave genera dudas en la investigación Nena desaparecida en Cosquín: un dato clave genera dudas en la investigación
Hace 1 Hs

La Justicia de Cosquín intenta esclarecer qué ocurrió con la nena de 2 años que fue hallada a pocos metros de su casa tras permanecer casi 20 horas desaparecida. El caso dio un giro en las últimas horas, a partir de ciertos indicios que generaron nuevas sospechas entre los investigadores.

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La causa está a cargo de la fiscal Silvana Pen, quien busca reconstruir con precisión dónde estuvo la menor durante ese lapso, en qué condiciones y si intervino alguna otra persona. En ese sentido, una de las hipótesis que cobra fuerza es que la niña pudo haber sido retirada del hogar y posteriormente regresada al lugar.

Si bien no hay una teoría confirmada, la investigación se centra en el entorno cercano de la pequeña. Los pesquisas analizan testimonios, peritan teléfonos celulares y revisan imágenes de cámaras de seguridad para determinar si alguien conocido tuvo algún tipo de participación o si se trató de un descuido que fue aprovechado.

Por el momento no hay personas detenidas ni imputadas, mientras los equipos trabajan para reconstruir cada momento de la desaparición.

Uno de los puntos que más llamó la atención de los investigadores es el estado en el que fue encontrada la niña. Según el informe médico del Hospital Domingo Funes, no presentaba signos de deshidratación ni lesiones compatibles con haber permanecido tanto tiempo a la intemperie. “Apenas presentaba unos raspones en su piel y algunos magullones”, indicaron los profesionales.

Este dato refuerza la sospecha de que la menor no habría estado sola durante todo el tiempo. A eso se suma otro elemento clave: el sitio donde fue hallada ya había sido rastrillado previamente, lo que incrementa las dudas sobre lo sucedido.

En paralelo, la fiscalía llevó adelante allanamientos en un circo instalado en la zona. Desde la investigación aclararon que “no están descartados, pero no son sospechosos”.

Con múltiples interrogantes aún abiertos, la causa sigue en curso y no se descarta ninguna hipótesis, mientras la prioridad está puesta en determinar qué ocurrió durante las horas en que la niña estuvo fuera de su hogar.

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