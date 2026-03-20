Nena desaparecida en Cosquín: un dato clave genera dudas en la investigación

Uno de los puntos que más llamó la atención de los investigadores es el estado en el que fue encontrada la niña. Según el informe médico del Hospital Domingo Funes, no presentaba signos de deshidratación ni lesiones compatibles con haber permanecido tanto tiempo a la intemperie. “Apenas presentaba unos raspones en su piel y algunos magullones”, indicaron los profesionales.