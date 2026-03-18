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Interceptaron en Santiago del Estero una pintura de la Virgen de la Leche: investigan si fue robada

La obra, presuntamente de la Escuela Cusqueña y originaria de Perú, fue secuestrada en un aeropuerto y será analizada por especialistas en patrimonio cultural.

Interceptaron en Santiago del Estero una pintura de la Virgen de la Leche: investigan si fue robada
Hace 21 Min

Un operativo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) derivó en el secuestro de una pintura de alto valor histórico en el aeropuerto Aeropuerto Ángel Aragonés, en la provincia de Santiago del Estero.

El procedimiento se activó cuando los agentes detectaron irregularidades en una obra transportada por una pasajera que se disponía a abordar un vuelo de Aerolíneas Argentinas. Ante la sospecha de un posible origen ilícito, se dio intervención a la Justicia federal.

Intervención judicial y secuestro de la obra

El juez federal Sebastián Argibay ordenó el secuestro preventivo de la pintura y dispuso que la mujer continúe en libertad, aunque sujeta a la investigación.

La pieza quedó bajo resguardo oficial y será sometida a peritajes por parte de la Dirección de Patrimonio Cultural provincial, que deberá determinar su autenticidad, procedencia y situación legal.

Una obra de posible origen colonial

Según las primeras evaluaciones, el cuadro representaría a la Virgen de la Leche, una iconografía religiosa que muestra a la Virgen María amamantando al Niño Jesús, muy difundida en el arte colonial andino.

Especialistas señalaron que la obra presenta características propias de la Escuela Cusqueña, desarrollada en la ciudad de Cusco durante el siglo XVIII. Entre los rasgos distintivos se destacan:

Uso de pan de oro

Colores intensos

Técnica detallada sobre lienzo

Marco dorado de estilo antiguo

Estas características incrementan su valor patrimonial y la posibilidad de que se trate de una pieza protegida.

Sospechas de tráfico ilegal de patrimonio

Fuentes de la investigación no descartan que la pintura haya sido robada o exportada de manera irregular desde Perú, un país con estrictas normativas sobre la salida de bienes culturales.

La mujer declaró que la obra era un regalo y aportó datos de quien se la habría entregado, lo que ahora forma parte de la investigación judicial.

Qué puede pasar ahora

El futuro de la obra dependerá de los resultados del peritaje técnico. Si se confirma su valor histórico y un origen ilícito, podría activarse un proceso de restitución internacional.

Mientras tanto, el caso abre interrogantes sobre los controles en el tráfico de arte y la circulación de piezas patrimoniales en la región, en un contexto donde este tipo de delitos suele operar en circuitos clandestinos difíciles de rastrear.

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