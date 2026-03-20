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De la Fuente respondió a Domínguez por la Finalissima: “Siempre quise jugarla”

El DT de España negó que la Roja se haya bajado del cruce con Argentina y aseguró que tanto él como la federación tenían intención de disputarlo.

TAJANTE. El entrenador de la selección española declaró que de su lado siempre estuvieron interesados en disputar el encuentro. TAJANTE. El entrenador de la selección española declaró que de su lado siempre estuvieron interesados en disputar el encuentro.
Hace 1 Hs

El entrenador de España, Luis de la Fuente, salió al cruce de las declaraciones de Alejandro Domínguez y dejó en claro que su postura siempre fue disputar la Finalissima frente a Argentina, encuentro que finalmente fue cancelado por falta de acuerdo entre las partes.

“Todos los que están acá me han escuchado desde el primer momento cuál era mi disposición: jugarla. Por muchos motivos, por ganar un título y por enfrentar a Argentina”, aseguró el técnico durante una conferencia de prensa, en la que buscó despejar cualquier duda sobre la posición del seleccionado europeo.

Las declaraciones del DT se dan luego de que el presidente de la CONMEBOL afirmara que la “Albiceleste” era bicampeona debido a que su rival “no se presentó”, una frase que generó ruido y reavivó la polémica en torno a la organización del partido.

En ese sentido, De la Fuente remarcó que la intención de disputar el encuentro no solo era personal, sino también institucional. “Siempre he dicho que quería jugarla. Exactamente igual que yo, la Federación Española”, sostuvo, en referencia a la Real Federación Española de Fútbol.

Además, el técnico de 64 años explicó que la cancelación no estuvo vinculada a decisiones del seleccionado europeo. “No se pudo jugar por circunstancias que no tienen que ver con la Federación Española. Se hizo un gran trabajo para intentar concretarlo”, afirmó, al tiempo que valoró los amistosos alternativos ante Serbia y Egipto.

La respuesta se enmarca en un contexto de versiones cruzadas entre las distintas entidades involucradas. Mientras desde Europa se comunicó la cancelación adjudicando responsabilidades a Argentina, desde la Asociación del Fútbol Argentino rechazaron esa postura y defendieron su accionar.

“La Conmebol y la AFA reiteraron en todo momento su voluntad de disputar la Finalissima en terreno neutral”, señalaron desde la dirigencia que encabeza Claudio “Chiqui” Tapia, apuntando también a las condiciones planteadas desde la UEFA.

Así, lejos de apagarse, la polémica por la Finalissima suma un nuevo capítulo, con declaraciones cruzadas que exponen las diferencias entre las confederaciones y dejan en evidencia las dificultades para concretar uno de los duelos más esperados del calendario internacional.

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