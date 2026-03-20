La AFA negó un allanamiento en su sede y aclaró que solo fue un pedido de documentación

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) salió a desmentir este viernes las versiones que indicaban un supuesto allanamiento en su sede central y aclaró que lo ocurrido se trató únicamente de un requerimiento formal de documentación en el marco de actuaciones legales en curso.
A través de un comunicado oficial, la entidad que encabeza Claudio “Chiqui” Tapia buscó llevar tranquilidad ante los rumores que circularon durante las últimas horas y que hablaban de una intervención judicial en el edificio de la calle Viamonte.
“Ante versiones inexactas difundidas en las últimas horas, la Asociación del Fútbol Argentino informa: en el día de la fecha no se llevó a cabo ningún allanamiento”, expresaron desde la AFA en el inicio del texto.
En ese sentido, el comunicado precisó que la situación se enmarca dentro de procedimientos habituales. “Se trató de una requisitoria de documentación en el marco de actuaciones legales en curso”, señalaron, descartando cualquier medida de mayor gravedad como las que se habían sugerido en distintos ámbitos.
Además, desde la casa madre del fútbol argentino remarcaron que la actividad en la sede se desarrolló sin inconvenientes durante toda la jornada. “El flujo de ingreso y egreso tanto de personal como de visitas se desarrolla con absoluta normalidad”, indicaron.
ð¨ | URGENTE— lorem ipsum (@altashanta) March 20, 2026
Allanan la sede de la AFA de Viamonte y de Ezeiza
JUJUJUUUUUUU pic.twitter.com/aV6Hj6jFm7
Por último, la AFA pidió cautela en la difusión de información vinculada al tema. “Solicitamos responsabilidad en el tratamiento de la información a fin de evitar generar confusión en la opinión pública”, concluyeron.
De esta manera, la entidad buscó desactivar rápidamente las versiones que generaron ruido en el ambiente del fútbol argentino y aclarar el alcance real del procedimiento.