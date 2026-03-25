Golpe para Boca: la oferta millonaria que podría alejar a Dybala del fútbol argentino

Entre la ilusión y la realidad

Dybala evalúa la posibilidad de regresar al país, donde lo espera su amigo Leandro Paredes, pero también considera seguir en Europa, donde cree que aún tiene mucho por dar. Mientras tanto, su recuperación avanza y la decisión final se acerca, en un escenario que mantiene en vilo tanto a Boca como al mercado internacional.