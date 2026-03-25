Secciones
DeportesFútbol

Golpe para Boca: la oferta millonaria que podría alejar a Dybala del fútbol argentino

Galatasaray avanzó con una propuesta difícil de igualar y complica el regreso de la Joya.

Golpe para Boca: la oferta millonaria que podría alejar a Dybala del fútbol argentino
Hace 24 Min

El mercado de pases empieza a tomar temperatura y en Boca se encendieron las alarmas. Una oferta millonaria desde Europa amenaza con frustrar uno de los grandes sueños del club: el regreso de Paulo Dybala.

El delantero argentino atraviesa sus últimos meses en la Roma y ya analiza su futuro, en medio de una recuperación tras una operación de menisco que lo mantendrá fuera de las canchas durante varias semanas.

En ese contexto, su representante se reunió con el jugador para acercarle distintas propuestas. Entre ellas aparece el interés concreto de Boca, pero también una oferta fuerte desde el fútbol europeo.

Se trata del Galatasaray, que le propuso un contrato por tres años con un salario cercano a los seis millones de euros más bonificaciones, una cifra muy difícil de igualar para el club argentino.

Entre la ilusión y la realidad

Dybala evalúa la posibilidad de regresar al país, donde lo espera su amigo Leandro Paredes, pero también considera seguir en Europa, donde cree que aún tiene mucho por dar. Mientras tanto, su recuperación avanza y la decisión final se acerca, en un escenario que mantiene en vilo tanto a Boca como al mercado internacional.

Temas Club Atlético Boca JuniorsSerie A de ItaliaAssociazione Sportiva RomaPaulo DybalaTorneo Apertura 2026
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Presionado en varios frentes, Adorni dará una conferencia de prensa
1

Presionado en varios frentes, Adorni dará una conferencia de prensa

Marcha en Tucumán: “Digan dónde están”, reclamó una multitud a 50 años del golpe
2

Marcha en Tucumán: “Digan dónde están”, reclamó una multitud a 50 años del golpe

¿Estamos mal pero vamos bien?
3

¿Estamos mal pero vamos bien?

A 50 años del último golpe de Estado: fue masivo el reclamo en Plaza de Mayo
4

A 50 años del último golpe de Estado: fue masivo el reclamo en Plaza de Mayo

Proponen un plan para hacer una avenida a metros del Camino del Perú
5

Proponen un plan para hacer una avenida a metros del Camino del Perú

Agostina Paéz podrá dejar Río de Janeiro: ¿cuánto deberá pagarle a las víctimas?
6

Agostina Paéz podrá dejar Río de Janeiro: ¿cuánto deberá pagarle a las víctimas?

Más Noticias
Anulan una condena a perpetua por femicidio en Tucumán

Anulan una condena a perpetua por femicidio en Tucumán

La historia de María y una casa en La Madrid que dejó de ser refugio

La historia de María y una casa en La Madrid que dejó de ser refugio

Agenda de TV: dónde ver en vivo Atlético Tucumán-Sportivo Barracas por la Copa Argentina

Agenda de TV: dónde ver en vivo Atlético Tucumán-Sportivo Barracas por la Copa Argentina

Agostina Paéz podrá dejar Río de Janeiro: ¿cuánto deberá pagarle a las víctimas?

Agostina Paéz podrá dejar Río de Janeiro: ¿cuánto deberá pagarle a las víctimas?

Marcha en Tucumán: “Digan dónde están”, reclamó una multitud a 50 años del golpe

Marcha en Tucumán: “Digan dónde están”, reclamó una multitud a 50 años del golpe

A 50 años del último golpe de Estado: fue masivo el reclamo en Plaza de Mayo

A 50 años del último golpe de Estado: fue masivo el reclamo en Plaza de Mayo

¿Estamos mal pero vamos bien?

¿Estamos mal pero vamos bien?

Presionado en varios frentes, Adorni dará una conferencia de prensa

Presionado en varios frentes, Adorni dará una conferencia de prensa

Comentarios