Golpe para Boca: la oferta millonaria que podría alejar a Dybala del fútbol argentino

El mercado de pases empieza a tomar temperatura y en Boca se encendieron las alarmas. Una oferta millonaria desde Europa amenaza con frustrar uno de los grandes sueños del club: el regreso de Paulo Dybala.
El delantero argentino atraviesa sus últimos meses en la Roma y ya analiza su futuro, en medio de una recuperación tras una operación de menisco que lo mantendrá fuera de las canchas durante varias semanas.
En ese contexto, su representante se reunió con el jugador para acercarle distintas propuestas. Entre ellas aparece el interés concreto de Boca, pero también una oferta fuerte desde el fútbol europeo.
Se trata del Galatasaray, que le propuso un contrato por tres años con un salario cercano a los seis millones de euros más bonificaciones, una cifra muy difícil de igualar para el club argentino.
Entre la ilusión y la realidad
Dybala evalúa la posibilidad de regresar al país, donde lo espera su amigo Leandro Paredes, pero también considera seguir en Europa, donde cree que aún tiene mucho por dar. Mientras tanto, su recuperación avanza y la decisión final se acerca, en un escenario que mantiene en vilo tanto a Boca como al mercado internacional.