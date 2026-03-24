Pago de jubilaciones en abril 2026: Anses confirmó el cronograma de pago

En paralelo, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Universal por Embarazo (AUE) se pagan del 10 al 23 de abril, replicando el calendario de las jubilaciones mínimas. Con el aumento, la AUH alcanza los $136.666 por hijo, de los cuales se cobra el 80% mensual y el 20% restante se retiene hasta la presentación de la libreta. También se actualizaron la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las pensiones no contributivas, en un contexto donde el refuerzo busca sostener ingresos frente a la inflación.