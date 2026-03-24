Pago de jubilaciones en abril 2026: Anses confirmó el cronograma de pago

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó el calendario de pagos de abril 2026 para jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales, con un aumento del 2,9% en todas las prestaciones. La suba responde al último índice de inflación informado por el INDEC y se aplica bajo la fórmula de movilidad vigente. Con este ajuste, el haber mínimo jubilatorio se ubica en $380.319,31, que asciende a $450.319,31 con el bono extraordinario de $70.000 para ingresos más bajos.
El cronograma de jubilaciones comienza el 10 de abril y se organiza según la terminación del DNI. Para quienes cobran el haber mínimo, las fechas son: DNI terminado en 0 (10/4), 1 (13/4), 2 (14/4), 3 (15/4), 4 (16/4), 5 (17/4), 6 (20/4), 7 (21/4), 8 (22/4) y 9 (23/4).
En tanto, los jubilados que superan el haber mínimo cobrarán en las siguientes fechas: DNI 0 y 1 (24/4), 2 y 3 (27/4), 4 y 5 (28/4), 6 y 7 (29/4) y 8 y 9 (30/4). Las Pensiones No Contributivas (PNC), por su parte, se abonan entre el 10 y el 15 de abril según DNI.
En paralelo, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Universal por Embarazo (AUE) se pagan del 10 al 23 de abril, replicando el calendario de las jubilaciones mínimas. Con el aumento, la AUH alcanza los $136.666 por hijo, de los cuales se cobra el 80% mensual y el 20% restante se retiene hasta la presentación de la libreta. También se actualizaron la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las pensiones no contributivas, en un contexto donde el refuerzo busca sostener ingresos frente a la inflación.