Francisco Cerúndolo venció a Humbert y se metió en cuartos del Masters 1000 de Miami

Un cruce con historia reciente

El duelo entre ambos promete ser parejo, ya que el historial está igualado. Sin embargo, Zverev se quedó con los últimos enfrentamientos en cancha dura, mientras que Cerúndolo supo imponerse sobre polvo de ladrillo. El ganador avanzará a semifinales en un torneo que sigue teniendo al argentino como protagonista.