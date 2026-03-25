Francisco Cerúndolo venció a Humbert y se metió en cuartos del Masters 1000 de Miami

Francisco Cerúndolo confirmó su gran presente y dio otro paso firme en el Masters 1000 de Miami. El argentino derrotó al francés Ugo Humbert y se metió entre los ocho mejores del torneo.
El bonaerense, actual número 19 del ranking, se impuso con autoridad por 6-4 y 6-3 en un partido sólido, donde volvió a mostrar confianza tras su gran victoria previa ante Daniil Medvedev.
Con este resultado, Cerúndolo alcanzó por cuarta vez en sus últimas cinco participaciones los cuartos de final en Miami, un dato que refleja su comodidad en este certamen y en la superficie.
Ahora, el argentino tendrá un desafío de máxima exigencia: se enfrentará al alemán Alexander Zverev, uno de los principales candidatos al título y actual número 4 del mundo.
Un cruce con historia reciente
El duelo entre ambos promete ser parejo, ya que el historial está igualado. Sin embargo, Zverev se quedó con los últimos enfrentamientos en cancha dura, mientras que Cerúndolo supo imponerse sobre polvo de ladrillo. El ganador avanzará a semifinales en un torneo que sigue teniendo al argentino como protagonista.