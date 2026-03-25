El fin de Sora: OpenAI cancela abruptamente un producto lanzado hace pocos meses

El proyecto prometía mucho: se presentó como una solución para generar piezas audiovisuales hiperrealistas y, al mismo tiempo, como una red social de videos artificiales donde la imaginación impulsaría un nuevo formato de consumo. Sin embargo, y sin mayores explicaciones, la aplicación dejará de estar disponible junto con su sitio web y su API. “Nos despedimos de Sora. A todos los que crearon con Sora, lo compartieron y construyeron una comunidad a su alrededor: gracias”, expresaron desde OpenAI, la empresa que saltó a la fama con el lanzamiento de ChatGPT.