Termas naturales y aguas turquesas: el refugio del norte al que solo se llega caminando

El sendero que conduce a las termas parte de la Ruta Provincial 83. Son siete kilómetros en total: los primeros tres se transitan en terreno llano, mientras que los últimos cuatro implican un descenso más exigente, en medio de la vegetación húmeda y exuberante de la selva. El esfuerzo encuentra su recompensa al llegar a los estanques naturales, donde el agua brota a una temperatura constante de 30 grados. El baño termal, rodeado de vegetación y silencio, es una invitación a desconectarse del mundo exterior.