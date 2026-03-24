SociedadActualidad Pueblos fantasma: Tucunuco, la ilusión del desierto que la dictadura deshizo De posta, a colonia agrícola en territorio áspero y luego a cooperativa en el norte sanjuanino. El golpe de 1976 quebró el proyecto y vació el pueblo. Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL DESDE EL AIRE. Esqueletos de casas que se pierden en medio de una geografía hostil que no le dio treguas a las ambiciones humanas. asdfasdf asdfasdfasdfasdf Por Carlos Werner Hace 6 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas San JuanChile Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Groussac y Tucumán Lo más popular Lobo Medina, la AFA y el día en el que empezamos a desconfiar En vísperas de definiciones para la zafra azucarera El peso de Ingresos Brutos a la hora de determinar los precios Temor a invasiones extranjeras: “Nos quieren colonizar otra vez”, alerta Lula Según la ONU, Cisjordania está bajo “limpieza étnica” Guerra en Medio Oriente: Dimona, una ciudad resignada tras el bombardeo iraní