Intensa búsqueda en Jujuy: una madre y sus dos hijos llevan cinco días desaparecidos

La provincia de Jujuy se encuentra movilizada por la desaparición de Romina Nahir Nasif, de 27 años, y de sus dos hijos: Ámbar Victoria Nasif, de 4 años, y Mario Alejandro Nasif, de apenas un mes. La familia perdió todo contacto con ellos hace casi una semana y, en las últimas horas, se intensificaron los operativos de búsqueda.