Secciones
Seguridad

Intensa búsqueda en Jujuy: una madre y sus dos hijos llevan cinco días desaparecidos

Romina Nahir Nasif, de 27 años, y sus hijos Ámbar, de 4, y Mario, de apenas un mes, fueron vistos por última vez la semana pasada. La provincia permanece en alerta y crece la preocupación.

UNA SEMANA SIN APARECER. Romina Nasif, de 27 años, y sus hijos Ámbar, de 4, y Mario, de apenas un mes, fueron vistos por última vez el miércoles pasado. UNA SEMANA SIN APARECER. Romina Nasif, de 27 años, y sus hijos Ámbar, de 4, y Mario, de apenas un mes, fueron vistos por última vez el miércoles pasado.
Hace 2 Hs

La provincia de Jujuy se encuentra movilizada por la desaparición de Romina Nahir Nasif, de 27 años, y de sus dos hijos: Ámbar Victoria Nasif, de 4 años, y Mario Alejandro Nasif, de apenas un mes. La familia perdió todo contacto con ellos hace casi una semana y, en las últimas horas, se intensificaron los operativos de búsqueda.

El Comité Interinstitucional de Actuación en Casos de Desaparición de Mujeres, Niñas y Personas de la Diversidad (Cindac) informó que la denuncia fue radicada el viernes 20 de marzo. Desde entonces, no se registraron novedades sobre el paradero de la joven ni de los niños, quienes tienen domicilio en San Salvador de Jujuy.

Con el objetivo de facilitar su localización, el Cindac difundió las características físicas de los tres desaparecidos. Romina Nasif mide 1,68 metros, es de contextura robusta, tez blanca, tiene cabello largo castaño claro y ojos marrones claros. Posee un tatuaje en la pierna derecha, usa anteojos y al momento de su desaparición vestía un pantalón de jean celeste claro y zapatillas blancas.

En tanto, Ámbar Victoria Nasif es de contextura delgada, tez blanca, con cabello largo ondulado castaño claro y ojos verdes. La última vez que fue vista llevaba zapatillas deportivas blancas. Por su parte, Mario Alejandro Nasif, de un mes, mide aproximadamente 50 centímetros, es de contextura robusta, tez blanca y tiene cabello corto negro.

Ante la ausencia de datos concretos sobre su paradero, las autoridades solicitaron la colaboración de la comunidad. Quienes puedan aportar información deben comunicarse de inmediato al 911, a los números 388-6828607 o 388-6860239, o dirigirse a la dependencia policial más cercana.

La familia, junto con los organismos intervinientes, insiste en que cualquier dato puede resultar clave para dar con Romina y sus hijos. Con el correr de los días, la angustia crece y la comunidad jujeña se mantiene en alerta, acompañando activamente la búsqueda.

Temas Jujuy
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Presionado en varios frentes, Adorni dará una conferencia de prensa
1

Presionado en varios frentes, Adorni dará una conferencia de prensa

Marcha en Tucumán: “Digan dónde están”, reclamó una multitud a 50 años del golpe
2

Marcha en Tucumán: “Digan dónde están”, reclamó una multitud a 50 años del golpe

¿Estamos mal pero vamos bien?
3

¿Estamos mal pero vamos bien?

A 50 años del último golpe de Estado: fue masivo el reclamo en Plaza de Mayo
4

A 50 años del último golpe de Estado: fue masivo el reclamo en Plaza de Mayo

Proponen un plan para hacer una avenida a metros del Camino del Perú
5

Proponen un plan para hacer una avenida a metros del Camino del Perú

Agostina Paéz podrá dejar Río de Janeiro: ¿cuánto deberá pagarle a las víctimas?
6

Agostina Paéz podrá dejar Río de Janeiro: ¿cuánto deberá pagarle a las víctimas?

Más Noticias
Anulan una condena a perpetua por femicidio en Tucumán

Anulan una condena a perpetua por femicidio en Tucumán

Agostina Paéz podrá dejar Río de Janeiro: ¿cuánto deberá pagarle a las víctimas?

Agostina Paéz podrá dejar Río de Janeiro: ¿cuánto deberá pagarle a las víctimas?

Marcha en Tucumán: “Digan dónde están”, reclamó una multitud a 50 años del golpe

Marcha en Tucumán: “Digan dónde están”, reclamó una multitud a 50 años del golpe

A 50 años del último golpe de Estado: fue masivo el reclamo en Plaza de Mayo

A 50 años del último golpe de Estado: fue masivo el reclamo en Plaza de Mayo

¿Estamos mal pero vamos bien?

¿Estamos mal pero vamos bien?

Presionado en varios frentes, Adorni dará una conferencia de prensa

Presionado en varios frentes, Adorni dará una conferencia de prensa

Proponen un plan para hacer una avenida a metros del Camino del Perú

Proponen un plan para hacer una avenida a metros del Camino del Perú

Se reinicia el juicio: declaran peritos por la muerte de Paulina Lebbos

Se reinicia el juicio: declaran peritos por la muerte de Paulina Lebbos

Comentarios