Intensa búsqueda en Jujuy: una madre y sus dos hijos llevan cinco días desaparecidos

La provincia de Jujuy se encuentra movilizada por la desaparición de Romina Nahir Nasif, de 27 años, y de sus dos hijos: Ámbar Victoria Nasif, de 4 años, y Mario Alejandro Nasif, de apenas un mes. La familia perdió todo contacto con ellos hace casi una semana y, en las últimas horas, se intensificaron los operativos de búsqueda.
El Comité Interinstitucional de Actuación en Casos de Desaparición de Mujeres, Niñas y Personas de la Diversidad (Cindac) informó que la denuncia fue radicada el viernes 20 de marzo. Desde entonces, no se registraron novedades sobre el paradero de la joven ni de los niños, quienes tienen domicilio en San Salvador de Jujuy.
Con el objetivo de facilitar su localización, el Cindac difundió las características físicas de los tres desaparecidos. Romina Nasif mide 1,68 metros, es de contextura robusta, tez blanca, tiene cabello largo castaño claro y ojos marrones claros. Posee un tatuaje en la pierna derecha, usa anteojos y al momento de su desaparición vestía un pantalón de jean celeste claro y zapatillas blancas.
En tanto, Ámbar Victoria Nasif es de contextura delgada, tez blanca, con cabello largo ondulado castaño claro y ojos verdes. La última vez que fue vista llevaba zapatillas deportivas blancas. Por su parte, Mario Alejandro Nasif, de un mes, mide aproximadamente 50 centímetros, es de contextura robusta, tez blanca y tiene cabello corto negro.
Ante la ausencia de datos concretos sobre su paradero, las autoridades solicitaron la colaboración de la comunidad. Quienes puedan aportar información deben comunicarse de inmediato al 911, a los números 388-6828607 o 388-6860239, o dirigirse a la dependencia policial más cercana.
La familia, junto con los organismos intervinientes, insiste en que cualquier dato puede resultar clave para dar con Romina y sus hijos. Con el correr de los días, la angustia crece y la comunidad jujeña se mantiene en alerta, acompañando activamente la búsqueda.