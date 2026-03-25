Caso Agostina Páez: ¿cómo reaccionaron las víctimas a su pedido de disculpas?

El caso contra Agostina Páez se originó el 14 de enero, cuando fue grabada realizando gestos considerados racistas hacia empleados de un bar en el barrio de Ipanema, lo que derivó en tres denuncias penales por discriminación. El video, que se viralizó rápidamente, desencadenó una investigación de la Justicia de Brasil y la imposición de medidas cautelares en conta de la joven: tobillera electrónica y prohibición de abandonar el país.