Caso Agostina Páez: ¿cómo reaccionaron las víctimas a su pedido de disculpas?

Agostina Páez, la abogada argentina acusada de injuria racial en Río de Janeiro, se presentó este martes a una audiencia de Instrucción y Juzgamiento en el Tribunal Penal N°37, donde se resolvió que podrá volver al país y realizar tareas comunitarias.
“Me siento aliviada, pero hasta que no esté en la Argentina no voy a estar en paz”, expresó la joven de 29 años frente a los medios. “Lo único que me importa es estar en Santiago y con mi gente”, remarcó la joven que durante el juicio le pidió disculpas a los denunciantes.
En relación con el proceso judicial, afirmó que siempre sostuvo la verdad y que pidió disculpas a las personas afectadas. “Fue la peor experiencia de mi vida”, sostuvo, y señaló que todavía queda pendiente la decisión del juez sobre el retiro de la tobillera electrónica.
Caso Agostina Páez: ¿qué hicieron las víctimas tras su pedido de disculpas?
El caso contra Agostina Páez se originó el 14 de enero, cuando fue grabada realizando gestos considerados racistas hacia empleados de un bar en el barrio de Ipanema, lo que derivó en tres denuncias penales por discriminación. El video, que se viralizó rápidamente, desencadenó una investigación de la Justicia de Brasil y la imposición de medidas cautelares en conta de la joven: tobillera electrónica y prohibición de abandonar el país.
Durante la primera audiencia, la fiscalía brasileña redujo el pedido de condena de tres delitos a uno, con una pena mínima que podría compensarse con servicios comunitarios y el pago de resarcimiento a la víctima, según explicó Carla Junqueira, abogada de la acusada, a la salida de la audiencia.
“Le dije al juez la verdad, en todo momento la verdad. Le pedí perdón a las víctimas”, dijo Agostina Páez, aliviada, al salir de la sesió. Luego, reveló: ”Las víctimas no dijeron nada, han aceptado las disculpas y se han ido". Y sobre el gesto que le hicieron a ella comentó que “no ha habido un pedido de disculpas”.