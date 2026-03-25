Agenda de TV: dónde ver en vivo Atlético Tucumán-Sportivo Barracas por la Copa Argentina

Luego de un inicio de temporada con resultados mediocres, Atlético Tucumán debutará hoy en la Copa Argentina con la premisa de acceder a los 16avos. Enfrente tendrá a Sportivo Barracas, que milita en la Primera C Metropolitana, la cuarta categoría del fútbol argentino.
El "Decano" acumuló nueve puntos en los primeros 11 partidos del Apertura de la Liga Profesional y marcha en el puesto 13, a cinco unidades de Estudiantes (RC), el peor equipo del campeonato.
La victoria conseguida ante Gimnasia fue algo más que un alivio para Atlético Tucumán, que cortó una racha negativa y le permite soñar con enderezar el rumbo de un barco que zarpó torcido y que ahora conduce Julio César Falcioni, tras la salida de Hugo Colace.
Probables formaciones: Atlético Tucumán vs Sportivo Barracas
Atlético Tucumán: Tomás Durso; Leonel Di Plácido, Clever Ferreira, Gastón Suso y Juan Infante; Renzo Tesuri, Javier Domínguez, Lautaro Godoy y Franco Nicola; Alexis Segovia y Leandro Díaz. DT: Julio Falcioni
Sportivo Barracas: Ignacio Díaz Peyrous; Julián Rodríguez, Jorge Rosas Quintero, Franco Córdoba e Italo Portillo; Alen Boschi, Nahuel Durruty, Tomás Bellido y Santiago Sosa; Nazareno Vidal e Iván Santa Cruz. Director Técnico: Claudio Vidal.
Agenda de TV y streaming del miércoles 25 de marzo
Liga Profesional
19: Deportivo Riestra-San Lorenzo (ESPN Premium)
Copa Argentina
19: Atlético Tucumán-Sportivo Barracas (TyC Sports)
21.15: Banfield-Real Pilar (TyC Sports)
NBA
20: Detroit Pistons-Atlanta Hawks (ESPN 3)
22.30: Minnesota Timberwolves-Houston Rockets (ESPN 3)