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Agenda de TV: dónde ver en vivo Atlético Tucumán-Sportivo Barracas por la Copa Argentina

Riestra-San Lorenzo cierran la fecha 12 del Apertura en la Liga Profesional.

ILUSIÓN. Luego de volver a la victoria ante Gimnasia, todo Atlético Tucumán sueña con mejorar el inicio de la temporada. ILUSIÓN. Luego de volver a la victoria ante Gimnasia, todo Atlético Tucumán sueña con mejorar el inicio de la temporada. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE OSVALDO RIPOLL
Hace 1 Hs

Luego de un inicio de temporada con resultados mediocres, Atlético Tucumán debutará hoy en la Copa Argentina con la premisa de acceder a los 16avos. Enfrente tendrá a Sportivo Barracas, que milita en la Primera C Metropolitana, la cuarta categoría del fútbol argentino.

El "Decano" acumuló nueve puntos en los primeros 11 partidos del Apertura de la Liga Profesional y marcha en el puesto 13, a cinco unidades de Estudiantes (RC), el peor equipo del campeonato.

La victoria conseguida ante Gimnasia fue algo más que un alivio para Atlético Tucumán, que cortó una racha negativa y le permite soñar con enderezar el rumbo de un barco que zarpó torcido y que ahora conduce Julio César Falcioni, tras la salida de Hugo Colace

Probables formaciones: Atlético Tucumán vs Sportivo Barracas

Atlético Tucumán: Tomás Durso; Leonel Di Plácido, Clever Ferreira, Gastón Suso y Juan Infante; Renzo Tesuri, Javier Domínguez, Lautaro Godoy y Franco Nicola; Alexis Segovia y Leandro Díaz. DT: Julio Falcioni

Sportivo Barracas: Ignacio Díaz Peyrous; Julián Rodríguez, Jorge Rosas Quintero, Franco Córdoba e Italo Portillo; Alen Boschi, Nahuel Durruty, Tomás Bellido y Santiago Sosa; Nazareno Vidal e Iván Santa Cruz. Director Técnico: Claudio Vidal.

Agenda de TV y streaming del miércoles 25 de marzo

Liga Profesional

19: Deportivo Riestra-San Lorenzo (ESPN Premium)

Copa Argentina

19: Atlético Tucumán-Sportivo Barracas (TyC Sports)

21.15: Banfield-Real Pilar (TyC Sports)

NBA

20: Detroit Pistons-Atlanta Hawks (ESPN 3)

22.30: Minnesota Timberwolves-Houston Rockets (ESPN 3)

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