Santoral del 28 de marzo: la importancia de San Sixto III

San Sixto III, figura central del día

San Sixto III fue papa entre los años 432 y 440, en un período clave para la consolidación doctrinal de la Iglesia. Su pontificado estuvo marcado por la defensa de la ortodoxia tras el Concilio de Éfeso, que proclamó a la Virgen María como Madre de Dios. Sixto III impulsó la unidad eclesial y promovió importantes construcciones en Roma, como la basílica de Santa María la Mayor.