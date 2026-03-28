Secciones
SociedadActualidad

Santoral del 28 de marzo: la importancia de San Sixto III
Santoral del 28 de marzo: la importancia de San Sixto III
Hace 1 Hs

El 28 de marzo, el calendario litúrgico de la Iglesia Católica recuerda a varias figuras cuya vida dejó huella por su fe, su obra pastoral o su testimonio en contextos difíciles. El santoral de esta jornada está encabezado por San Sixto III, junto a otros santos y beatos menos conocidos pero igualmente significativos dentro de la tradición cristiana.

San Sixto III, figura central del día

San Sixto III fue papa entre los años 432 y 440, en un período clave para la consolidación doctrinal de la Iglesia. Su pontificado estuvo marcado por la defensa de la ortodoxia tras el Concilio de Éfeso, que proclamó a la Virgen María como Madre de Dios. Sixto III impulsó la unidad eclesial y promovió importantes construcciones en Roma, como la basílica de Santa María la Mayor.

Otros santos del 28 de marzo

El santoral incluye además a:

San Doroteo de Gaza: reconocido por sus enseñanzas ascéticas y su influencia en la espiritualidad oriental.

San Castor de Tarso: venerado como uno de los primeros testigos de la fe en Asia Menor.

San Gontrán: monarca del siglo VI que combinó el ejercicio del poder con una vida de piedad y caridad.

Beato Conon de Naso: figura popular en Italia, asociado a la vida humilde y el trabajo rural.

Una tradición que sigue vigente

El santoral no solo tiene un valor religioso, sino también cultural. En muchos países de tradición católica, las personas celebran su “día del santo” en coincidencia con estas fechas, una costumbre que, aunque menos extendida que décadas atrás, sigue presente en distintas comunidades.

El 28 de marzo, así, se convierte en una oportunidad para recordar historias de fe, liderazgo y entrega que, a lo largo de los siglos, moldearon parte de la identidad espiritual de Occidente.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Manuel Adorni, más complicado: testigos contradicen la versión oficial
1

Manuel Adorni, más complicado: testigos contradicen la versión oficial

El queso de Tafí del Valle es el primer lácteo argentino en obtener certificación de origen
2

El queso de Tafí del Valle es el primer lácteo argentino en obtener certificación de origen

Los fantasmas de Jaldo
3

Los fantasmas de Jaldo

Ricardo Arriazu plantea tres escenarios para el desafío de crecer
4

Ricardo Arriazu plantea tres escenarios para el desafío de crecer

Franco Colapinto en Suzuka: cómo le fue en la qualy del GP de Japón y en qué posición larga
5

Franco Colapinto en Suzuka: cómo le fue en la qualy del GP de Japón y en qué posición larga

Colapinto fue autocrítico tras la qualy en Japón: “Hay que entender por qué estamos lejos”
6

Colapinto fue autocrítico tras la qualy en Japón: “Hay que entender por qué estamos lejos”

Más Noticias
Ricardo Arriazu plantea tres escenarios para el desafío de crecer

Ricardo Arriazu plantea tres escenarios para el desafío de crecer

Los fantasmas de Jaldo

Los fantasmas de Jaldo

Franco Colapinto en Suzuka: cómo le fue en la qualy del GP de Japón y en qué posición larga

Franco Colapinto en Suzuka: cómo le fue en la qualy del GP de Japón y en qué posición larga

Juicio por el caso Lebbos: ¿pueden acusar de nuevo a Kaleñuk por encubrimiento y condenarlo?

Juicio por el caso Lebbos: ¿pueden acusar de nuevo a Kaleñuk por encubrimiento y condenarlo?

Se viene una nueva semana de paro en la UNT

Se viene una nueva semana de paro en la UNT

El queso de Tafí del Valle es el primer lácteo argentino en obtener certificación de origen

El queso de Tafí del Valle es el primer lácteo argentino en obtener certificación de origen

Un spot con guiño tucumano: el ancazo a Pelli y Mercedes Sosa, presentes en el video de la Selección

Un spot con guiño tucumano: el "ancazo" a Pelli y Mercedes Sosa, presentes en el video de la Selección

Una provincia está bajo alerta por tormentas: ¿cómo estará el clima el fin de semana?

Una provincia está bajo alerta por tormentas: ¿cómo estará el clima el fin de semana?

Comentarios