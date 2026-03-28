Santoral del 28 de marzo: la importancia de San Sixto III

El 28 de marzo, el calendario litúrgico de la Iglesia Católica recuerda a varias figuras cuya vida dejó huella por su fe, su obra pastoral o su testimonio en contextos difíciles. El santoral de esta jornada está encabezado por San Sixto III, junto a otros santos y beatos menos conocidos pero igualmente significativos dentro de la tradición cristiana.
San Sixto III, figura central del día
San Sixto III fue papa entre los años 432 y 440, en un período clave para la consolidación doctrinal de la Iglesia. Su pontificado estuvo marcado por la defensa de la ortodoxia tras el Concilio de Éfeso, que proclamó a la Virgen María como Madre de Dios. Sixto III impulsó la unidad eclesial y promovió importantes construcciones en Roma, como la basílica de Santa María la Mayor.
Otros santos del 28 de marzo
El santoral incluye además a:
San Doroteo de Gaza: reconocido por sus enseñanzas ascéticas y su influencia en la espiritualidad oriental.
San Castor de Tarso: venerado como uno de los primeros testigos de la fe en Asia Menor.
San Gontrán: monarca del siglo VI que combinó el ejercicio del poder con una vida de piedad y caridad.
Beato Conon de Naso: figura popular en Italia, asociado a la vida humilde y el trabajo rural.
Una tradición que sigue vigente
El santoral no solo tiene un valor religioso, sino también cultural. En muchos países de tradición católica, las personas celebran su “día del santo” en coincidencia con estas fechas, una costumbre que, aunque menos extendida que décadas atrás, sigue presente en distintas comunidades.
El 28 de marzo, así, se convierte en una oportunidad para recordar historias de fe, liderazgo y entrega que, a lo largo de los siglos, moldearon parte de la identidad espiritual de Occidente.