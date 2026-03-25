Opinión› LETRAS Otra novela imperdible de Selva Almada Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Por Guillermo Monti Hace 4 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Tamaño texto Comentarios Lo más popular Actos y marchas en Tucumán para conmemorar los 50 años del golpe de Estado Poder, drogas y silencio: ¿qué hay detrás del crimen de Érika? Del éxito en Expoagro a Tucumán y el NOA: Criolani Bauer trae soluciones de riego de última generación El cine tuvo en Rómulo Berruti a una filosa espada En defensa de las películas subtituladas En el Ente Cultural se evidenció su crisis interna