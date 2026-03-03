Secciones
DeportesFútbol

Ángel Di María habló sobre su posible regreso a la selección argentina para jugar el Mundial 2026

El rosarino volvió a referirse a su decisión tras retirarse luego de la Copa América 2024.

¿REGRESA? Di María fue contundente al hablar sobre su futuro futbolístico. ¿REGRESA? Di María fue contundente al hablar sobre su futuro futbolístico.
Hace 2 Hs

El futuro de Ángel Di María en la selección argentina volvió a instalarse en la agenda futbolera a medida que se acerca el Mundial 2026. A cien días del inicio del torneo, el campeón del mundo se refirió a la posibilidad de regresar a la Albiceleste luego de haber anunciado su retiro tras la Copa América 2024.

En diálogo con Urbana Play, el “Fideo” explicó cómo vive las versiones que lo acercan nuevamente al equipo nacional y sostuvo "Yo estoy tranquilo. Sé lo que se habla y lo que se dice. Los chicos a veces me hablan, me escribo con algunos y me lo dicen cuando subo fotos que hago goles o lo que sea. Pero no, la verdad que agradecido. Estoy tranquilo, estoy bien".

El rosarino fue contundente al remarcar que no modificó su postura. En ese sentido afirmó "Soy contundente, sigo igual. Estoy tranquilo, viviendo el momento. Estar en la Selección es lo más lindo que hay, no hay algo más alto que eso", dejando en claro que su decisión continúa firme por ahora.

El delantero explicó además que su salida no estuvo vinculada únicamente a los títulos obtenidos, sino a una cuestión personal relacionada con los ciclos y el recambio dentro del plantel. Allí detalló "No me fui porque salí campeón en la última Copa América. Yo me iba a ir en el Mundial porque sentí que cumplía un ciclo. Antes del Mundial no lo dije porque no lo tenía tan claro, no lo sentía. En la Copa América lo dije de entrada porque venían muchos chicos y sentía que estaba ocupando un lugar".

¿Puerta abierta para el Mundial?

Aunque ratificó su postura, Di María dejó una reflexión que alimenta la ilusión de los hinchas. "Volver se puede volver siempre, esa es la realidad. Pero no es eso, lo dije en su momento porque lo sentía. Cuando uno está le saca la posibilidad a los que vienen de atrás. A mi punto de vista eso no es lindo". Con 38 años proyectados para la próxima Copa del Mundo, el “Fideo” mantiene su convicción, aunque sin cerrar definitivamente la puerta a un eventual regreso.

Temas Lionel MessiAngel Di MaríaSelección Argentina de fútbolClub Atlético Rosario CentralLionel ScaloniUrbana PlayMundial 2026Torneo Apertura 2026
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Triple enganche y definición de zurda: el increíble gol de Ciro Messi que calca los movimientos de su padre

Triple enganche y definición de zurda: el increíble gol de Ciro Messi que calca los movimientos de su padre

Lo más popular
Crisis en la industria de Tucumán: cerró Panpack y unos 70 obreros quedaron sin trabajo
1

Crisis en la industria de Tucumán: cerró Panpack y unos 70 obreros quedaron sin trabajo

La pedagogía del insulto: por qué el discurso de Milei rompe el pacto democrático
2

La pedagogía del insulto: por qué el discurso de Milei rompe el pacto democrático

Uno x uno: los perfiles de la terna a Defensor del Pueblo
3

Uno x uno: los perfiles de la terna a Defensor del Pueblo

Se vienen días de lluvias y de un marcado descenso de la temperatura en Tucumán
4

Se vienen días de lluvias y de un marcado descenso de la temperatura en Tucumán

Dos hijas de “La Chancha” Ale acordaron una indemnización por usurpación
5

Dos hijas de “La Chancha” Ale acordaron una indemnización por usurpación

Se registran tormentas en Tucumán: qué dice la alerta naranja del Servicio Meteorológico Nacional
6

Se registran tormentas en Tucumán: qué dice la alerta naranja del Servicio Meteorológico Nacional

Más Noticias
Crisis en la industria de Tucumán: cerró Panpack y unos 70 obreros quedaron sin trabajo

Crisis en la industria de Tucumán: cerró Panpack y unos 70 obreros quedaron sin trabajo

Racing llegó a Tucumán sin Gustavo Costas: ¿qué pasó con el técnico de La Academia?

Racing llegó a Tucumán sin Gustavo Costas: ¿qué pasó con el técnico de "La Academia"?

Qué respondió Sebastián Villa en medio de los rumores que lo vinculan otra vez con Boca

Qué respondió Sebastián Villa en medio de los rumores que lo vinculan otra vez con Boca

Agenda de TV: a qué hora y dónde ver en vivo Atlético Tucumán-Racing

Agenda de TV: a qué hora y dónde ver en vivo Atlético Tucumán-Racing

Se vienen días de lluvias y de un marcado descenso de la temperatura en Tucumán

Se vienen días de lluvias y de un marcado descenso de la temperatura en Tucumán

Ecos de la Asamblea Legislativa: la oposición cruzó a Milei y criticó su violencia

Ecos de la Asamblea Legislativa: la oposición cruzó a Milei y criticó su violencia

La pedagogía del insulto: por qué el discurso de Milei rompe el pacto democrático

La pedagogía del insulto: por qué el discurso de Milei rompe el pacto democrático

Uno x uno: los perfiles de la terna a Defensor del Pueblo

Uno x uno: los perfiles de la terna a Defensor del Pueblo

Comentarios