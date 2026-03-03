Ángel Di María habló sobre su posible regreso a la selección argentina para jugar el Mundial 2026

El futuro de Ángel Di María en la selección argentina volvió a instalarse en la agenda futbolera a medida que se acerca el Mundial 2026. A cien días del inicio del torneo, el campeón del mundo se refirió a la posibilidad de regresar a la Albiceleste luego de haber anunciado su retiro tras la Copa América 2024.
En diálogo con Urbana Play, el “Fideo” explicó cómo vive las versiones que lo acercan nuevamente al equipo nacional y sostuvo "Yo estoy tranquilo. Sé lo que se habla y lo que se dice. Los chicos a veces me hablan, me escribo con algunos y me lo dicen cuando subo fotos que hago goles o lo que sea. Pero no, la verdad que agradecido. Estoy tranquilo, estoy bien".
El rosarino fue contundente al remarcar que no modificó su postura. En ese sentido afirmó "Soy contundente, sigo igual. Estoy tranquilo, viviendo el momento. Estar en la Selección es lo más lindo que hay, no hay algo más alto que eso", dejando en claro que su decisión continúa firme por ahora.
El delantero explicó además que su salida no estuvo vinculada únicamente a los títulos obtenidos, sino a una cuestión personal relacionada con los ciclos y el recambio dentro del plantel. Allí detalló "No me fui porque salí campeón en la última Copa América. Yo me iba a ir en el Mundial porque sentí que cumplía un ciclo. Antes del Mundial no lo dije porque no lo tenía tan claro, no lo sentía. En la Copa América lo dije de entrada porque venían muchos chicos y sentía que estaba ocupando un lugar".
¿Puerta abierta para el Mundial?
Aunque ratificó su postura, Di María dejó una reflexión que alimenta la ilusión de los hinchas. "Volver se puede volver siempre, esa es la realidad. Pero no es eso, lo dije en su momento porque lo sentía. Cuando uno está le saca la posibilidad a los que vienen de atrás. A mi punto de vista eso no es lindo". Con 38 años proyectados para la próxima Copa del Mundo, el “Fideo” mantiene su convicción, aunque sin cerrar definitivamente la puerta a un eventual regreso.