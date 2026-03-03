Ángel Di María habló sobre su posible regreso a la selección argentina para jugar el Mundial 2026

El delantero explicó además que su salida no estuvo vinculada únicamente a los títulos obtenidos, sino a una cuestión personal relacionada con los ciclos y el recambio dentro del plantel. Allí detalló "No me fui porque salí campeón en la última Copa América. Yo me iba a ir en el Mundial porque sentí que cumplía un ciclo. Antes del Mundial no lo dije porque no lo tenía tan claro, no lo sentía. En la Copa América lo dije de entrada porque venían muchos chicos y sentía que estaba ocupando un lugar".