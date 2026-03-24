El condimento natural que combate el estrés y potencia la memoria

¿Cuáles son sus efectos en la memoria y la salud cerebral?

Más allá de su impacto en el estado de ánimo, el azafrán posee propiedades neuroprotectoras. La crocina, uno de sus antioxidantes más potentes, ha demostrado mejorar la memoria y la función cognitiva en adultos mayores, lo que sugiere un potencial beneficio en la prevención de enfermedades como el Alzheimer.