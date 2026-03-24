Cómo será el juicio contra la abogada santiagueña: hoy puede saberse si hay condena

Agostina Páez enfrenta un juicio sin precedentes en Brasil. Este martes, la letrada argentina se enfrentará en la instancia judicial a las acusaciones de actos de racismo que habrían ocurrido durante su viaje por Río de Janeiro. En una instancia clave, la profesional podría recibir una sentencia que en su pena máxima alcanzaría los 15 años.
La acusada se encontrará hoy a las 15:45 (hora argentina) ante el tribunal donde será juzgada por injuria racial. La fiscalía brasileña la acusará por tres delitos por haber tres víctimas distintas involucradas, mientras que la defensa buscará demostrar su inocencia o, en su defecto, reducir la sanción al mínimo posible.
Junqueira buscará que Páez vuelva a la Argentina
En esta audiencia podrá conocerse si hay fallo efectivo o si la jurista queda absuelta de las acusaciones, a menos que el juez disponga lo contrario y el juicio se extienda en el tiempo. La doctora Carla Junqueira, representante de Páez, explicó cuáles serán los procedimientos en esta instancia. “El objetivo es que tengamos alguna decisión, sea revocación de cautelares, sea ya alguna pena pero que permita que ella vuelva a Argentina”, afirmó el especialista en una entrevista con América TV.
La defensa buscará que la imputada regrese a su país natal tras los hechos sucedidos el 14 de enero en el barrio de Ipanema. La mujer fue detenida y sometida a libertad condicional bajo estrictas medidas, con el impedimento de salir de Brasil mientras avanza el proceso. “Mirando jurídicamente, están las condiciones para que ella vuelva a Argentina”, afirmó el representante legal , detallando que con un castigo inferior a cuatro años, Páez estaría habilitada a regresar para cumplir la condena en su tierra.
La estrategia de la defensa
Junqueira hizo foco en el procedimiento de la defensa para reducir la pena o, en un caso más optimista, obtener la absolución. "La estrategia nuestra es focalizar en el delito que pasó en la calle. En vez de cuestionar todo el conjunto probatorio, enfocamos la energía cuando ella reaccionó mal. Reconocimos el error, pedimos disculpas. Entendemos que hay que pagar pero por esa cuenta, que fue un error. Pero solo eso y no sumar episodios que son interpretativos que pasaron dentro del bar con otra persona", explicó la abogada .
Ante una condena mayor, Páez podría cumplir la sentencia en un penal brasileño. “Con penas superiores a cuatro años, el juez tiene el poder discrecional de decidir el cumplimiento y el régimen”, explicó Junqueira. Sin embargo, la defensa pondrá sus esfuerzos en tratar de evitar que la audiencia llegue a esta resolución.