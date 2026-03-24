Cómo será el juicio contra la abogada santiagueña: hoy puede saberse si hay condena

La estrategia de la defensa

Junqueira hizo foco en el procedimiento de la defensa para reducir la pena o, en un caso más optimista, obtener la absolución. "La estrategia nuestra es focalizar en el delito que pasó en la calle. En vez de cuestionar todo el conjunto probatorio, enfocamos la energía cuando ella reaccionó mal. Reconocimos el error, pedimos disculpas. Entendemos que hay que pagar pero por esa cuenta, que fue un error. Pero solo eso y no sumar episodios que son interpretativos que pasaron dentro del bar con otra persona", explicó la abogada .