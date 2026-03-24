Lionel Messi llegó a la Argentina y se reunió con “Chiqui” Tapia en Ezeiza: así fue el reencuentro

A las 6.48 de la mañana, Lionel Messi pisó suelo argentino y fue directo al predio de la AFA para sumarse a la Selección. Su llegada completó el grupo de convocados de Lionel Scaloni de cara a los amistosos frente a Mauritania y Zambia, los últimos en el país antes del Mundial 2026.
Minutos después, el capitán apareció junto a Claudio Tapia. El presidente de la AFA publicó imágenes del reencuentro en sus redes sociales, con fotos en las que se los ve compartiendo mates, charlando y abrazados. “¡Bienvenido, capitán! Llegó el mejor del mundo (y con los mejores mates). TODOS JUNTOS”, escribió el dirigente para acompañar el posteo.
Las imágenes no pasaron inadvertidas. Tapia eligió mostrarse cerca del capitán en un momento complejo desde lo político, con investigaciones judiciales en curso. El vínculo entre ambos, de todos modos, se mantiene firme y quedó reflejado en el recibimiento en Ezeiza.
Messi llegó después de jugar el fin de semana con Inter Miami, donde disputó los 90 minutos en el triunfo ante New York City y convirtió un gol de tiro libre. Este martes, desde las 17, tendrá su primera práctica junto al plantel, que ya se encontraba en el predio a la espera de su arribo.
Â¡Bienvenido, capitÃ¡n! LlegÃ³ el mejor del mundo (y con los mejores mates).— Chiqui Tapia (@tapiachiqui) March 24, 2026
TODOS JUNTOS ð¦ð· pic.twitter.com/vidlUs8RpV
La doble fecha FIFA se reorganizó tras la cancelación de la Finalissima frente a España. En su lugar, la Selección enfrentará a Mauritania y Zambia el viernes 27 y el martes 31 en la Bombonera. Los partidos servirán como despedida en el país antes del Mundial que comenzará en junio en Estados Unidos, México y Canadá.
El regreso del capitán genera expectativa por un posible cierre de ciclo en suelo argentino. Aunque no hubo confirmación oficial, todo indica que estos encuentros podrían ser sus últimas presentaciones en el país con la camiseta de la Selección.
Con Messi ya integrado, Scaloni cuenta con el plantel completo para encarar los entrenamientos de la semana. La actividad seguirá en horario vespertino y el jueves el entrenador brindará la conferencia previa a los amistosos.