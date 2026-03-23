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Se agotaron las entradas para el amistoso entre Argentina y Mauritania en la Bombonera

La venta se completó en pocas horas y ya no quedan ubicaciones disponibles para el amistoso previo al Mundial.

ESTADIO LLENO. Se agotaron todas las entradas para ver a la Selección Argentina frente a Mauritania en la Bombonera. ESTADIO LLENO. Se agotaron todas las entradas para ver a la Selección Argentina frente a Mauritania en la Bombonera. ./X @Argentina
Hace 2 Hs

La expectativa por ver a la Selección Argentina en la previa del Mundial 2026 terminó de reflejarse en las últimas horas. Las entradas para el amistoso ante Mauritania, que se jugará el 27 de marzo en la Bombonera, se agotaron por completo a pocas horas de haberse habilitado la venta online.

El expendio comenzó a las 10 y, con el correr del mediodía, primero se terminaron las generales y luego el resto de las ubicaciones. De esta manera, el estadio de Boca tendrá aforo completo para el encuentro.

SIN DISPONIBILIDAD. La plataforma de venta muestra que ya no quedan tickets para el partido ante Mauritania. SIN DISPONIBILIDAD. La plataforma de venta muestra que ya no quedan tickets para el partido ante Mauritania.

Los valores iban desde los 90 mil pesos para las populares y 25 mil para menores, hasta los 490 mil en los sectores preferenciales. A pesar de tratarse de un rival de menor peso, la despedida del equipo de Lionel Scaloni en el país antes de la Copa del Mundo generó una respuesta sostenida del público.

El partido se disputará desde las 20.15 y formará parte de una doble fecha en la Bombonera, ya que el 31 de marzo la Selección volverá a presentarse ante Zambia.

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