¿Tus manos están cambiando? Estos síntomas podrían indicar una enfermedad oculta

Hiperhidrosis, el exceso de sudor: la mayoría de nosotros tenemos un nivel de sudor en las palmas de las manos. Pero cuando más se hace evidente es cuando nos sometemos a episodios de estrés, ansiedad o nerviosismo. Sin embargo, fuera de esos estados o de cuando realizamos ejercicio, se podría decir que padecemos hiperhidrosis, es decir, cuando tenemos las glándulas sudoríparas hiperactivas y la sudoración es incontrolable.