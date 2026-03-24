¿Tus manos están cambiando? Estos síntomas podrían indicar una enfermedad oculta

Según diversos estudios científicos, las manos pueden indicar algunos problemas de salud que sin notarlos las personas pueden estar cursando. No se trata de lecturas espirituales ni teorías conspirativas, más bien son características físicas que van desde el estado de nuestras uñas, la transpiración o el color de las mismas.
Entre las enfermedades que podemos percibir con sólo analizar nuestras manos, se encuentra la anemia, el Parkinson, enfermedades cardíacas, la tiroides y la hiperhidrosis. A continuación te contamos cómo detectarlas.
Las enfermedades que pueden avisarnos nuestras manos
Según menciona el sitio Deporte y Vida, estas son las cinco enfermedades que podemos cursar y nuestras manos nos dan señales:
Anemia: las uñas que se rompen con facilidad, quebradizas, de las que podés ver sin problema alguno, te dicen que tenés anemia, falta de nutrientes como zinc, calcio, hierro, vitamina C y A. Incluso esas uñas pueden llegar a indicar que padeces hipocalcemia, falta de la proteína del calcio.
Hiperhidrosis, el exceso de sudor: la mayoría de nosotros tenemos un nivel de sudor en las palmas de las manos. Pero cuando más se hace evidente es cuando nos sometemos a episodios de estrés, ansiedad o nerviosismo. Sin embargo, fuera de esos estados o de cuando realizamos ejercicio, se podría decir que padecemos hiperhidrosis, es decir, cuando tenemos las glándulas sudoríparas hiperactivas y la sudoración es incontrolable.
Parkinson: el temblor en las manos es uno de los indicativos mayores de que algo en nuestra salud no marcha bien. Temblores padecemos todos cuando estamos nerviosos, realizamos cualquier actividad que requiere habilidad con las manos, o consumimos ciertas sustancias excitantes.
Sin embargo, el temblor característico de la enfermedad de Párkinson es diferente. La Dra. Gathline Etienne, neuróloga del hospital Piedmont Healthcare en Georgia asevera que a la enfermedad del Párkinson se la conoce también como la “píldora rodante”, porque es como hacer rodar una pastilla entre el dedo pulgar y el dedo índice.
Problemas cardiacos: la pérdida de fuerza en las manos, no poder agarrar objetos o dar la mano, o incluso que se caiga lo que tenés, indica que algo no va bien. Hay que vigilar esa sensación, esa debilidad, porque puede reflejar también algún accidente cerebro vascular.
Problemas de tiroides: cuando a menudo y sin una razón aparente, nuestros dedos se hinchan, la piel está seca y ligeramente enrojecida, y la temperatura de nuestras manos siempre está fría y nuestras uñas se rompen con facilidad es señal de que podríamos padecer hipotiroidismo, es decir, la denominada tiroides hipoactiva. De hecho, uno de los síntomas de esta disfunción, según expertos de Sanitas es tener unas uñas muy quebradizas.