Enfermedad renal: sólo el 10% de los que la tienen lo saben

Sin embargo, esta ya no es excusa para no diagnosticar la ERC a tiempo, ya que confirmar si una persona está en esta situación renal no requiere más que un simple análisis de laboratorio. Y la diferencia entre tener o no un diagnóstico no es menor, ya que el abordaje temprano y el seguimiento oportuno ofrecen muchas más posibilidades de reducción de complicaciones y mejor calidad de vida.