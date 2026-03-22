Más de la mitad de los argentinos lega al día 20 de cada mes: crece el endeudamiento para gastos básicos

Más de la mitad de los argentinos no logra cerrar el mes con su sueldo. Según el último relevamiento del Monitor de Opinión Pública (MOP) de la consultora Zentrix, el 56,4% de los hogares recurrió al endeudamiento en los últimos seis meses, pero no para invertir, sino para cubrir gastos esenciales como alimentos, servicios y alquileres.