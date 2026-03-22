Más de la mitad de los argentinos lega al día 20 de cada mes: crece el endeudamiento para gastos básicos

Más de la mitad de los argentinos no logra cerrar el mes con su sueldo. Según el último relevamiento del Monitor de Opinión Pública (MOP) de la consultora Zentrix, el 56,4% de los hogares recurrió al endeudamiento en los últimos seis meses, pero no para invertir, sino para cubrir gastos esenciales como alimentos, servicios y alquileres.
El dato refleja una situación crítica: gran parte de la población no llega al día 20 de cada mes, lo que obliga a las familias a utilizar crédito como herramienta de supervivencia.
Endeudarse para vivir: un círculo que no se corta
El informe advierte que el endeudamiento dejó de ser una estrategia financiera y pasó a ser un mecanismo de subsistencia. En lugar de generar ingresos futuros, el dinero prestado se destina a cubrir necesidades inmediatas.
Los principales usos de la deuda son:
- Compra en supermercados
- Pago de servicios
- Alquiler
- Cancelación de tarjetas y deudas previas
Zentrix describe este proceso en cuatro etapas:
- Caída del poder adquisitivo
- Dificultad para sostener el consumo mensual
- Endeudamiento para cubrir la brecha
- Creciente incapacidad de pago
Salarios vs inflación: una brecha que se agranda
El deterioro del ingreso es otro de los factores clave. El 83,9% de los encuestados asegura que su salario no le gana a la inflación, consolidando la percepción de pérdida constante del poder de compra.
A esto se suma la desconfianza en los datos oficiales: el 65,8% considera que las cifras del INDEC no reflejan el gasto real de los hogares.
Desde la consultora señalan que el problema va más allá de una discusión técnica. Existe una diferencia cada vez más marcada entre los indicadores económicos y la experiencia cotidiana de la población.
Impacto político: cae la aprobación del Gobierno
El informe también muestra que la situación económica comienza a impactar en la percepción política. En marzo, la desaprobación de la gestión de Javier Milei alcanzó el 53,3%, con un aumento de 8,3 puntos respecto a la medición anterior. En paralelo, la aprobación descendió al 38,5%.
Según el análisis, la tolerancia social al ajuste disminuye a medida que sus efectos se sienten directamente en el bolsillo.
En el ámbito opositor, la imagen de Axel Kicillof mostró una leve estabilización, aunque continúa en terreno negativo: 33,8% de imagen positiva frente a 57,2% negativa, sin lograr superar un techo cercano al 30%.
Una economía que se vive día a día
El informe concluye que el problema central no es solo macroeconómico, sino cotidiano. La imposibilidad de cubrir gastos básicos, el uso creciente del crédito y la dificultad para pagar deudas configuran un escenario donde la economía deja de ser una proyección y se convierte en una urgencia diaria.
En este contexto, llegar a fin de mes ya no es el objetivo: para muchos hogares argentinos, el desafío es simplemente llegar a la mitad del mes.