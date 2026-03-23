Oscura y adictiva: Ricardo Darín y Diego Peretti protagonizan en Netflix la película más intensa del momento
Ricardo Darín y Diego Peretti se unen en un thriller psicológico que promete mantener al espectador en tensión constante. La nueva apuesta de Netflix combina drama, secretos y dilemas éticos en una historia intensa que ya genera grandes expectativas.
El cine argentino vuelve a ganar protagonismo en el streaming con la llegada de “Lo dejamos acá”, una nueva película que reúne a dos de sus figuras más reconocidas: Ricardo Darín y Diego Peretti. El film se posiciona como uno de los lanzamientos más esperados dentro del catálogo de Netflix, con una propuesta centrada en el suspenso psicológico.
Dirigida por Hernán Goldfrid y con guion de Emanuel Diez, la producción busca atrapar al espectador a través de una historia cargada de tensión, dilemas éticos y conflictos internos.
Una trama que explora los límites de la mente
La película sigue a un prestigioso psicoanalista, interpretado por Darín, que atraviesa una etapa de desgaste tanto en lo profesional como en lo personal. En medio de esa crisis, decide romper con los esquemas tradicionales de su práctica, lo que lo lleva a adentrarse en terrenos cada vez más ambiguos.
En ese contexto aparece un escritor en plena crisis creativa, encarnado por Peretti. Su irrupción genera un vínculo que trasciende la relación terapéutica convencional y abre la puerta a una dinámica compleja, atravesada por secretos, tensiones y decisiones moralmente cuestionables.
A lo largo de la historia, el relato pone en foco interrogantes sobre los límites de la ética profesional y las consecuencias de traspasar ciertas barreras, en una narrativa que se vuelve cada vez más intensa.
Una dupla actoral de alto nivel
El peso dramático de la película recae en gran medida sobre sus protagonistas. Darín compone un personaje lleno de contradicciones, con una interpretación sutil que se apoya en gestos mínimos y silencios cargados de significado.
Peretti, por su parte, aporta profundidad a su rol de escritor en crisis, construyendo una evolución emocional que acompaña el desarrollo del conflicto central. La interacción entre ambos actores genera una tensión constante que sostiene el ritmo del film.
Un equipo con experiencia en el género
El proyecto marca un nuevo trabajo conjunto entre Goldfrid y Darín, quienes ya habían coincidido en Tesis sobre un homicidio, un thriller que dejó huella en el público. Además, el director también trabajó previamente con Peretti en Música en espera.
La producción está en manos de Kenya Films, compañía que impulsa proyectos con fuerte identidad local y proyección internacional.