El lento cambio de la deuda pública por deuda privada

Hay otro detalle al que debe irse prestando atención porque es esencial para el futuro. Parece claro que los préstamos caros disminuyen las chances de crecimiento del sector privado, sobre todo de las empresas más pequeñas. Pero debe tenerse cuidado al pensar en la tasa de interés. Aunque parezca evidente que cuanto menor sea la tasa, mejor, el crecimiento sostenido necesita una tasa real de interés positiva, es decir, mayor que la inflación. Es lógico. Los préstamos se otorgan a partir de los depósitos bancarios pero colocar dinero en las entidades financieras es poco atractivo si se pierde contra la inflación, si la tasa que pagan a sus clientes aunque luzca alta en realidad es negativa. Por decir cualquier número, supóngase un plazo fijo cuya tasa efectiva anual fuera 50 por ciento, cifra que parece alta, pero si se espera una inflación anual del 60 por ciento se pierde dejando el dinero en el banco. Entonces, además de que obviamente un préstamo costará más que 60 por ciento (hay que pagar el rendimiento del ahorrista y cubrir la ganancia esperada de la entidad) ese plus será mayor porque la oferta de crédito será menor pues hay menos dinero para prestar ya que hay menos depósitos.