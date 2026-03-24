Nuevas normativas para el seguimiento de la tuberculosis: cómo prevenirla en medio del aumento de casos

El documento de seguimiento de la tuberculosis actualizado por última vez en el país fue en 2013, según publicó la cartera de salud. En él se prevén protocolos y criterios para el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad. La Organización Mundial de la Salud estima que en 2014 murieron 1,23 millones de personas, pero advierte que en algunos países hay una vacuna que se aplica a bebés y niños pequeños para prevenir las formas graves de la enfermedad.