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Tuberculosis: los casos crecieron casi el 90% en Tucumán desde el inicio de la pandemia

En el Día Mundial de esta enfermedad, especialistas advierten que el aumento se repite en todo el país tras la pandemia. Pese a los avances médicos, la tuberculosis sigue ligada a la pobreza, al hacinamiento y al diagnóstico tardío.

DETECCIÓN TEMPRANA. Que la enfermedad sea evaluada a tiempo, no tan solo permite tratar de forma adecuada al paciente, sino que también impide su contagio y propagación. DETECCIÓN TEMPRANA. Que la enfermedad sea evaluada a tiempo, no tan solo permite tratar de forma adecuada al paciente, sino que también impide su contagio y propagación.
Leandro Díaz
Por Leandro Díaz Hace 4 Hs

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