Solange Abraham abandonaría Gran Hermano esta noche tras un quiebre emocional

Fuerte pelea con Manuel Ibero: el detonante final

El episodio que habría precipitado su salida fue un intenso cruce verbal con su compañero Manuel Ibero, que terminó de desestabilizarla anímicamente. La discusión, calificada como una de las más tensas de la semana, dejó a la participante visiblemente afectada y marcó un antes y un después en su estadía dentro de la casa.