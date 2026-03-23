Solange Abraham abandonaría Gran Hermano esta noche tras un quiebre emocional

La participante tucumana Solange Abraham estaría a punto de dejar la casa de Gran Hermano Argentina este lunes por la noche, luego de atravesar un fuerte colapso emocional marcado por conflictos dentro y fuera del reality. La decisión, según trascendidos, sería ejecutada a través de la “puerta giratoria”, el mecanismo que permite a los jugadores abandonar el juego por voluntad propia.
Fuerte pelea con Manuel Ibero: el detonante final
El episodio que habría precipitado su salida fue un intenso cruce verbal con su compañero Manuel Ibero, que terminó de desestabilizarla anímicamente. La discusión, calificada como una de las más tensas de la semana, dejó a la participante visiblemente afectada y marcó un antes y un después en su estadía dentro de la casa.
Conflictos familiares y presión externa
Sin embargo, el trasfondo del quiebre sería mucho más profundo. Abraham ya venía arrastrando una fuerte carga emocional vinculada a su situación personal fuera del reality.
La distancia con su hija Delfina y las acusaciones públicas de su ex pareja, Marcelo Da Corte, habrían impactado de lleno en su estabilidad. A esto se sumaron recientes declaraciones de Lautaro Marchesini, actual pareja de su ex, quien la cuestionó en distintos programas de espectáculos por supuestamente “desatender sus responsabilidades maternas”.
Este contexto generó un clima de presión constante que, pese al aislamiento propio del formato, terminó filtrándose dentro de la casa y afectando su desempeño.
Una salida que sacude el juego
La posible partida de Solange Abraham representa un golpe significativo para la dinámica de Gran Hermano Argentina. Considerada una de las jugadoras más fuertes y generadoras de contenido, su ausencia obligaría a la producción de Telefe a reconfigurar el desarrollo del juego.
De confirmarse durante la gala de esta noche, se trataría de una salida inesperada en una semana que ya venía cargada de tensión.
Expectativa por la gala
Por ahora, no hay confirmación oficial, pero las versiones de insiders y fuentes cercanas al programa coinciden en que la decisión ya estaría tomada.
La gala de este lunes será clave para confirmar si una de las protagonistas más polémicas de esta edición finalmente abandona la casa más famosa del país.