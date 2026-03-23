Secciones
EspectáculosFamosos

Solange Abraham abandonaría Gran Hermano esta noche tras un quiebre emocional

La tucumana sufrió un fuerte colapso marcado por conflictos dentro y fuera del reality.

La participante tucumana Solange Abraham estaría a punto de dejar la casa de Gran Hermano La participante tucumana Solange Abraham estaría a punto de dejar la casa de Gran Hermano
Hace 1 Min

La participante tucumana Solange Abraham estaría a punto de dejar la casa de Gran Hermano Argentina este lunes por la noche, luego de atravesar un fuerte colapso emocional marcado por conflictos dentro y fuera del reality. La decisión, según trascendidos, sería ejecutada a través de la “puerta giratoria”, el mecanismo que permite a los jugadores abandonar el juego por voluntad propia.

Fuerte pelea con Manuel Ibero: el detonante final

El episodio que habría precipitado su salida fue un intenso cruce verbal con su compañero Manuel Ibero, que terminó de desestabilizarla anímicamente. La discusión, calificada como una de las más tensas de la semana, dejó a la participante visiblemente afectada y marcó un antes y un después en su estadía dentro de la casa.

Conflictos familiares y presión externa

Sin embargo, el trasfondo del quiebre sería mucho más profundo. Abraham ya venía arrastrando una fuerte carga emocional vinculada a su situación personal fuera del reality.

La distancia con su hija Delfina y las acusaciones públicas de su ex pareja, Marcelo Da Corte, habrían impactado de lleno en su estabilidad. A esto se sumaron recientes declaraciones de Lautaro Marchesini, actual pareja de su ex, quien la cuestionó en distintos programas de espectáculos por supuestamente “desatender sus responsabilidades maternas”.

Este contexto generó un clima de presión constante que, pese al aislamiento propio del formato, terminó filtrándose dentro de la casa y afectando su desempeño.

Una salida que sacude el juego

La posible partida de Solange Abraham representa un golpe significativo para la dinámica de Gran Hermano Argentina. Considerada una de las jugadoras más fuertes y generadoras de contenido, su ausencia obligaría a la producción de Telefe a reconfigurar el desarrollo del juego.

De confirmarse durante la gala de esta noche, se trataría de una salida inesperada en una semana que ya venía cargada de tensión.

Expectativa por la gala

Por ahora, no hay confirmación oficial, pero las versiones de insiders y fuentes cercanas al programa coinciden en que la decisión ya estaría tomada.

La gala de este lunes será clave para confirmar si una de las protagonistas más polémicas de esta edición finalmente abandona la casa más famosa del país.

Temas Solange AbrahamGran Hermano
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Controversia en el Concejo Deliberante de Yerba Buena por una denuncia
1

Controversia en el Concejo Deliberante de Yerba Buena por una denuncia

En el Congreso buscan blindar a Karina Milei y a Adorni
2

En el Congreso buscan blindar a Karina Milei y a Adorni

La caída el gomero: harán un cantero y bancos en el lugar del árbol centenario
3

La caída el gomero: harán un cantero y bancos en el lugar del árbol centenario

De la motosierra al uso privado de autos oficiales: el nuevo frente de conflicto que acorrala a Adorni
4

De la "motosierra" al uso privado de autos oficiales: el nuevo frente de conflicto que acorrala a Adorni

Inundaciones en Tucumán: consideran que es una sobreactuación que se pretenda declarar la emergencia hídrica
5

Inundaciones en Tucumán: consideran que es una sobreactuación que se pretenda declarar la emergencia hídrica

Los bancos aceleran el cierre de sucursales en todo el país por problemas para cobrar créditos
6

Los bancos aceleran el cierre de sucursales en todo el país por problemas para cobrar créditos

Más Noticias
Los bancos aceleran el cierre de sucursales en todo el país por problemas para cobrar créditos

Los bancos aceleran el cierre de sucursales en todo el país por problemas para cobrar créditos

De la motosierra al uso privado de autos oficiales: el nuevo frente de conflicto que acorrala a Adorni

De la "motosierra" al uso privado de autos oficiales: el nuevo frente de conflicto que acorrala a Adorni

Recuerdos fotográficos: la calle Mendoza a comienzos de los 70

Recuerdos fotográficos: la calle Mendoza a comienzos de los 70

El pronóstico del tiempo para Tucumán: se espera cielo cubierto, lluvias por la tarde y un marcado descenso de la temperatura

El pronóstico del tiempo para Tucumán: se espera cielo cubierto, lluvias por la tarde y un marcado descenso de la temperatura

Inundaciones en Tucumán: consideran que es una sobreactuación que se pretenda declarar la emergencia hídrica

Inundaciones en Tucumán: consideran que es una sobreactuación que se pretenda declarar la emergencia hídrica

Controversia en el Concejo Deliberante de Yerba Buena por una denuncia

Controversia en el Concejo Deliberante de Yerba Buena por una denuncia

La caída el gomero: harán un cantero y bancos en el lugar del árbol centenario

La caída el gomero: harán un cantero y bancos en el lugar del árbol centenario

En el Congreso buscan blindar a Karina Milei y a Adorni

En el Congreso buscan blindar a Karina Milei y a Adorni

Comentarios