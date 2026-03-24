La tucumana Danelik y Brian Sarmiento encienden Gran Hermano: romance, confesiones y celos

El romance y la tensión suben de temperatura dentro de la casa de Gran Hermano 2026. La tucumana Danelik se convirtió en la gran protagonista del momento por su candente vínculo con Brian Sarmiento, el reconocido exfutbolista argentino y actual personalidad mediática.
Sigue la conexión, los besos, las risas y una innegable atracción entre ambos participantes de la "Generación Dorada", en la que quizás sea la primera pareja fuerte de la edición. La situación que ya genera fuertes comentarios entre sus compañeros y rumores de escándalo afuera de la casa.
Las picantes confesiones entre Danelik y Brian en Gran Hermano
En un reciente y acalorado video, se pudo ver a la representante tucumana coqueteando abiertamente con el mediático exjugador. "Nunca estuve con un morochito... me gusta tu color de piel", le confesó sin tapujos. La charla rápidamente subió de tono cuando confirmaron que iban a dormir juntos esa misma noche luego de que él la invitara a la habitación.
Lejos de guardar pudor ante las cámaras, ambos detallaron cómo prefieren llevar la intimidad, debatiendo incluso si debían o no dejarse puesto el micrófono. Hablaron de la importancia del juego previo, con detalles y pormenores en que se abordaron todas las preferencias. "Si vos entrás a mi cancha, en mi cancha manejo yo", dijo el futbolista en un pícaro juego de palabras.
Sin embargo, esta pasión no tardó en desatar conflictos. El vínculo generó el reclamo directo de Pincoya, otra participante, quien encaró a la tucumana confesando sus verdaderas intenciones: "Vos andás con Brian y yo estaba picada, celosa... El hombre puede andar con vos, pero igual fue mío", reveló. Más tarde agregó: "Yo comparto... como decía mi finada abuela, no se gasta".
Danelik, enojada con una compañera de Gran Hermano
Danelik se convirtió en el centro de atención de Gran Hermano tras protagonizar una serie de acaloradas discusiones con Jessica Maciel, la nueva participante que ingresó el pasado domingo 15 de marzo ocupando el lugar de la expulsada Carmiña. Lo que empezó como un roce por los seguidores en TikTok, terminó en un pase de facturas por conflictos que tuvieron ambas antes de entrar a Gran Hermano.
Aunque ambas se conocían antes de entrar a la casa, la convivencia entre ellas estuvo lejos de ser pacífica y las chispas no tardaron en saltar. Todo comenzó con un primer enfrentamiento originado por comentarios indirectos y el impacto de Danelik en las redes sociales. Durante una charla, se sacó a colación el crecimiento de la tucumana en el exterior y sus "6 millones en TikTok", según recalcó la recién llegada. Danelik aclaró que ella solo preguntó por sus videos sin intenciones de obtener información extra del afuera, pero “La Maciel” estalló, tildándola de "mentirosa" frente a todos.