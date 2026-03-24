Secciones
EspectáculosTV, Cine y Series

La tucumana Danelik y Brian Sarmiento encienden Gran Hermano: romance, confesiones y celos

La representante de nuestra provincia protagonizó un picante ida y vuelta. Hubo promesas para la noche y una respuesta sin filtro frente al reclamo amoroso de una compañera.

Gran Hermano parece estar a punto de conseguir su primer amorío en esta edición. Gran Hermano parece estar a punto de conseguir su primer amorío en esta edición. Foto: Telefe
Hace 45 Min

El romance y la tensión suben de temperatura dentro de la casa de Gran Hermano 2026. La tucumana Danelik se convirtió en la gran protagonista del momento por su candente vínculo con Brian Sarmiento, el reconocido exfutbolista argentino y actual personalidad mediática.

Danelik estalló contra una participante de Gran Hermano: "Vino a buscar problemas conmigo"

Danelik estalló contra una participante de Gran Hermano: Vino a buscar problemas conmigo

Sigue la conexión, los besos, las risas y una innegable atracción entre ambos participantes de la "Generación Dorada", en la que quizás sea la primera pareja fuerte de la edición. La situación que ya genera fuertes comentarios entre sus compañeros y rumores de escándalo afuera de la casa.

Las picantes confesiones entre Danelik y Brian en Gran Hermano

En un reciente y acalorado video, se pudo ver a la representante tucumana coqueteando abiertamente con el mediático exjugador. "Nunca estuve con un morochito... me gusta tu color de piel", le confesó sin tapujos. La charla rápidamente subió de tono cuando confirmaron que iban a dormir juntos esa misma noche luego de que él la invitara a la habitación. 

Lejos de guardar pudor ante las cámaras, ambos detallaron cómo prefieren llevar la intimidad, debatiendo incluso si debían o no dejarse puesto el micrófono. Hablaron de la importancia del juego previo, con detalles y pormenores en que se abordaron todas las preferencias. "Si vos entrás a mi cancha, en mi cancha manejo yo", dijo el futbolista en un pícaro juego de palabras.

Sin embargo, esta pasión no tardó en desatar conflictos. El vínculo generó el reclamo directo de Pincoya, otra participante, quien encaró a la tucumana confesando sus verdaderas intenciones: "Vos andás con Brian y yo estaba picada, celosa... El hombre puede andar con vos, pero igual fue mío", reveló. Más tarde agregó: "Yo comparto... como decía mi finada abuela, no se gasta".

Danelik, enojada con una compañera de Gran Hermano

Danelik se convirtió en el centro de atención de Gran Hermano tras protagonizar una serie de acaloradas discusiones con Jessica Maciel, la nueva participante que ingresó el pasado domingo 15 de marzo ocupando el lugar de la expulsada Carmiña. Lo que empezó como un roce por los seguidores en TikTok, terminó en un pase de facturas por conflictos que tuvieron ambas antes de entrar a Gran Hermano.

Aunque ambas se conocían antes de entrar a la casa, la convivencia entre ellas estuvo lejos de ser pacífica y las chispas no tardaron en saltar. Todo comenzó con un primer enfrentamiento originado por comentarios indirectos y el impacto de Danelik en las redes sociales. Durante una charla, se sacó a colación el crecimiento de la tucumana en el exterior y sus "6 millones en TikTok", según recalcó la recién llegada. Danelik aclaró que ella solo preguntó por sus videos sin intenciones de obtener información extra del afuera, pero “La Maciel” estalló, tildándola de "mentirosa" frente a todos.

Temas TelefeGran Hermano
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Danelik estalló contra una participante de Gran Hermano: Vino a buscar problemas conmigo

Danelik estalló contra una participante de Gran Hermano: "Vino a buscar problemas conmigo"

Tensión y coqueteo en Gran Hermano: qué pasa entre Brian Sarmiento y la influencer tucumana Danelik

Tensión y coqueteo en Gran Hermano: qué pasa entre Brian Sarmiento y la influencer tucumana Danelik

Gran Hermano: quién fue el eliminado en la gala del 23 de marzo

Gran Hermano: quién fue el eliminado en la gala del 23 de marzo

Liberaron a la ex Gran Hermano Luciana Martínez, acusada de asaltar a un turista en Palermo

Liberaron a la ex Gran Hermano Luciana Martínez, acusada de asaltar a un turista en Palermo

Catriel y Paco Amoroso entraron a Gran Hermano y se metieron en la polémica entre Tini Stoessel y Emilia Mernes

Catriel y Paco Amoroso entraron a Gran Hermano y se metieron en la polémica entre Tini Stoessel y Emilia Mernes

Lo más popular
La Nación dará de baja unos 55.000 planes sociales en Tucumán
1

La Nación dará de baja unos 55.000 planes sociales en Tucumán

Denuncia por violencia contra Kabuby Aráoz: “Podría ser una operación política de Sangenis o de Chahla”
2

Denuncia por violencia contra "Kabuby" Aráoz: “Podría ser una operación política de Sangenis o de Chahla”

Adorni busca retomar su agenda de gestión
3

Adorni busca retomar su agenda de gestión

¿Tucumán será el laboratorio electoral de peronistas y libertarios?
4

¿Tucumán será el laboratorio electoral de peronistas y libertarios?

Vecinos piden desalojar una casa del barrio Oeste II por venta de droga
5

Vecinos piden desalojar una casa del barrio Oeste II por venta de droga

Poder, drogas y silencio: ¿qué hay detrás del crimen de Érika?
6

Poder, drogas y silencio: ¿qué hay detrás del crimen de Érika?

Más Noticias
Adorni busca retomar su agenda de gestión

Adorni busca retomar su agenda de gestión

Denuncia por violencia contra Kabuby Aráoz: “Podría ser una operación política de Sangenis o de Chahla”

Denuncia por violencia contra "Kabuby" Aráoz: “Podría ser una operación política de Sangenis o de Chahla”

La Nación dará de baja unos 55.000 planes sociales en Tucumán

La Nación dará de baja unos 55.000 planes sociales en Tucumán

Francisco Isauro y Arturo René Arancibia

Francisco Isauro y Arturo René Arancibia

Vecinos piden desalojar una casa del barrio Oeste II por venta de droga

Vecinos piden desalojar una casa del barrio Oeste II por venta de droga

¿Tucumán será el laboratorio electoral de peronistas y libertarios?

¿Tucumán será el laboratorio electoral de peronistas y libertarios?

Disputa por dominio territorial: droga y barras bravas, peligroso y explosivo cóctel

Disputa por dominio territorial: droga y barras bravas, peligroso y explosivo cóctel

A 50 años del golpe de Estado: de Tucumán a la Casa Rosada, la crónica de 24 horas que cambiaron el país para siempre

A 50 años del golpe de Estado: de Tucumán a la Casa Rosada, la crónica de 24 horas que cambiaron el país para siempre

Comentarios