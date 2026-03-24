Lluvias y estado de ánimo: una psicóloga plantea que la clave es “negociar la expectativa”

Este posicionamiento, el de esperar la lluvia, nos ubica en una situación de mayor control. “Ya sabemos qué esperar. Desde lo básico, como salir con un piloto, hasta no planificar actividades no compatibles con la lluvia”, ejemplifica. “Nuestro espacio de poder tiene que ver con la anticipación, con la aceptación de la realidad y con cómo creamos algunos recursos que sí están a nuestro alcance”. En este sentido, insiste en que el clima no es algo con lo que se pueda negociar.