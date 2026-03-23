El pronóstico del tiempo para Tucumán: se espera cielo cubierto, lluvias por la tarde y un marcado descenso de la temperatura

Con algunos chubascos aislados durante la madrugada, la mañana del lunes comenzó con el cielo algo nublado, mientras que con el paso de las horas se espera que la nubosidad continúe en aumento. La temperatura mínima fue de 18 °C, mientras que la humedad fue del 95%. Los vientos, aunque suaves, soplaron en dirección sudoeste.