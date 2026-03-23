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El pronóstico del tiempo para Tucumán: se espera cielo cubierto, lluvias por la tarde y un marcado descenso de la temperatura

La mínima fue de 18 °C. La nubosidad descendería levemente al mediodía. El pronóstico para el inicio de la semana.

ALIADO. El paraguas puede llegar a necesitarse durante la tarde en Tucumán. ALIADO. El paraguas puede llegar a necesitarse durante la tarde en Tucumán. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
Hace 1 Hs

El otoño empieza a mostrar sus cartas en Tucumán y, de acuerdo con el pronóstico del tiempo, la semana comenzará con cielo cubierto y un marcado descenso de la temperatura. No se descartan algunas precipitaciones durante la siesta y la tarde. 

Con algunos chubascos aislados durante la madrugada, la mañana del lunes comenzó con el cielo algo nublado, mientras que con el paso de las horas se espera que la nubosidad continúe en aumento. La temperatura mínima fue de 18 °C, mientras que la humedad fue del 95%. Los vientos, aunque suaves, soplaron en dirección sudoeste. 

Durante el mediodía la nubosidad podría descender al 70%, mientras que la temperatura llegaría a una máxima de 22 °C, con una térmica que podría marcar los 24 °C. La humedad seguiría rozando el 80%.

De acuerdo con las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) a lo largo de la siesta y de la tarde podrían desencadenarse algunos chubascos, que cesaría entrada la noche. 

El cielo seguirá mayormente cubierto durante la noche y la temperatura descenderá hasta los 19 °C. La humedad se mantendría por encima del 90% y la nubosidad rondaría el 75%. 

¿Cómo estará el tiempo esta semana en Tucumán?

El pronóstico extendido del SMN anuncia para mañana cierta mejoría en las condiciones del tiempo, pese a que la mínima de rozaría los 15 °C. Por la tarde el cielo podría despejarse parcialmente y la máxima llegaría hasta los 26 °C. No se esperan precipitaciones. 

El miércoles y el jueves se mantendrían las condiciones climáticas, con temperaturas similares (15°C y 25 °C), aunque con aumento de la nubosidad en la mañana del viernes (21°C y 22°C), que podría terminar con algunas lluvias dispersas.  

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