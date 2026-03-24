El clima en Tucumán: cómo será el otoño y hasta cuándo seguirán las lluvias

Para que las precipitaciones cesen por completo, el experto indicó que "la única forma de esperar a que deje de llover es cuando tengamos los primeros ingresos aire frío con aire seco que ayuden a que la humedad se barra y se vaya más al norte". ¿Cuándo ocurrirá esto? Según el observador del SMN, "posiblemente para los primeros 10 días de abril tengamos un posible ingreso de un frente frío que ayuda a que la humedad baje un poco".