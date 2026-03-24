El clima en Tucumán: cómo será el otoño y hasta cuándo seguirán las lluvias

Tras meses de precipitaciones históricas, la evolución del clima es uno de los temas que más preocupa a la provincia. Con el inicio del otoño, los tucumanos se preguntan si continuarán las lluvias que marcaron el verano o si el tiempo dará finalmente un respiro. En una entrevista con LG Play, Cristofer Brito, observador meteorológico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), explicó los factores detrás de las recientes tormentas, pronosticó hasta cuándo se quedará la humedad y detalló las características que diferenciarán a esta nueva estación de años anteriores.
El impacto del clima: el motivo de las abundantes lluvias previas al otoño
Al ser consultado sobre las causas de tanta agua caída, Brito señaló que el factor principal fue "lo que conocemos como un bloqueo atmosférico". Según detalló el especialista, se trató de un sistema de alta presión ubicado sobre la costa de Uruguay y el sur de Brasil que impidió el paso de frentes fríos hacia el norte argentino. Este fenómeno aportó viento y humedad continua que, al chocar con el relieve del oeste argentino, generó una constante "formación de nubes y nubes de lluvias y de tormentas".
Este bloqueo duró alrededor de 40 días y provocó dos grandes episodios de precipitaciones a mediados de enero y principios de marzo. La intensidad fue tal que, como indicó el meteorólogo, "prácticamente en los 70 primeros días del año 2026 tuvimos lo que tiene que llover en casi todo el año". A modo de ejemplo, mencionó que hay sectores como Aguilares que acumularon más de 800 mm, o la zona del aeropuerto con más de 600 o 700 mm.
La transición del clima: ¿hasta cuándo seguirán las lluvias en este otoño?
Respecto a lo que viene, Brito anticipó que por la dinámica propia del cambio de estación "las precipitaciones van a ir bajando su intensidad y también la cantidad de lluvia". Sin embargo, aclaró que "debería ir menguando la precipitación", pero actualmente hay "humedad de sobra" que quedó instalada en los suelos de toda la región.
Para que las precipitaciones cesen por completo, el experto indicó que "la única forma de esperar a que deje de llover es cuando tengamos los primeros ingresos aire frío con aire seco que ayuden a que la humedad se barra y se vaya más al norte". ¿Cuándo ocurrirá esto? Según el observador del SMN, "posiblemente para los primeros 10 días de abril tengamos un posible ingreso de un frente frío que ayuda a que la humedad baje un poco".
Un clima "tranqui": cómo será este otoño y por qué habrá menos lluvias
Una de las principales características que diferenciarán a esta temporada de años anteriores es que no se esperan temperaturas extremas. Brito llevó tranquilidad y afirmó: "Esperamos un otoño y un invierno también que van a ser “tranqui”, en líneas generales no va a ser un otoño o un invierno demasiado frío".
Finalmente, el meteorólogo aclaró que la actual sensación de sofocamiento no es un mito, sino una realidad física. Explicó que "nuestro cuerpo utiliza la transpiración como método de refrigeración" y que, ante la elevada humedad ambiente dejada por las lluvias, la transpiración "no puede ser evaporada" de la piel, lo que provoca que nuestro cuerpo eleve su temperatura y se perciba un ambiente mucho más cálido y pesado.