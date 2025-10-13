Cómo postularse a las becas de estudio de la Universidad Torcuato Di Tella

La Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) abre sus puertas a estudiantes de todo el país con su programa de becas Di Tella. Esta iniciativa está diseñada para apoyar a jóvenes con buen desempeño académico, quienes obtendrán la posibilidad de estudiar en la Ciudad de Buenos Aires con beneficios económicos que cubren hasta el 50% del arancel.
La Di Tella se compromete a hacer accesible la educación superior a aspirantes de todo el país. Por ello, el 60% de los estudiantes de grado posee algún tipo de beca. Los diferentes tipos de ayudas están detallados en utdt.edu/listado_contenidos.php?id_item_menu=11297
En esta edición, los estudiantes de Tucumán y de otras provincias del interior tienen la posibilidad de acceder a becas específicas, como la Beca Interior o Interior Plus, que cubren hasta el 50% del arancel, dependiendo de la necesidad económica.
Modalidades de becas: Interior e Interior Plus
Para los estudiantes que viven a más de 100 km de la Ciudad de Buenos Aires, existe la Beca Interior, que cubre un 20% del arancel si el promedio académico es de 8 o superior. Además, si este estudiante también necesita apoyo económico, puede solicitar la Beca Interior Plus, que cubre hasta el 50% del arancel.
La Beca Interior Plus incluye entre sus requisitos una entrevista personal y la necesidad de presentar documentación sobre la situación económica familiar del solicitante.
Es importante postularse lo antes posible, ya que el ingreso a la Di Tella se encuentra sujeto a la disponibilidad de cupos por carrera. A medida que aumenta el número de postulantes, las vacantes se van agotando.
Para solicitar la beca es necesario completar la solicitud online disponible en el portal de la universidad. Hay que asegurarse de revisar los requisitos de cada beca y las fechas límite para no perder esta oportunidad.
Requisitos de admisión
Quienes quieran postularse a las becas de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), deben cumplir con estos requisitos:
1. Tener menos de 20 años al 30 de junio de 2025 y estar cursando o haber cursado el último año del secundario en Argentina.
2. Asistir a un colegio ubicado a más de 100 km de la UTDT.
3. Tener un promedio igual o mayor a 8.
4. Completar la solicitud de admisión y la solicitud de beca antes de ingresar a la universidad y dentro de los períodos establecidos.
La postulación cierra el 19 de noviembre de 2025. Las becas Di Tella representan una excelente oportunidad para aquellos que desean formarse en una de las universidades más prestigiosas del país.