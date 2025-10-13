Cómo postularse a las becas de estudio de la Universidad Torcuato Di Tella

La Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) abre sus puertas a estudiantes de todo el país con su programa de becas Di Tella. Esta iniciativa está diseñada para apoyar a jóvenes con buen desempeño académico, quienes obtendrán la posibilidad de estudiar en la Ciudad de Buenos Aires con beneficios económicos que cubren hasta el 50% del arancel.