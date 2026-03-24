El tierno gesto de Franco Colapinto con la abuela de Maia Reficco: "Ella está encantada"

El gesto que habría conquistado a la familia de la actriz

Ahondó en la simpatía que generó este ritual del joven de Pilar : “La abuela está encantada con el novio de su nieta, pero encantadísima”, remarcó el periodista destacando que el reconocimiento público no es necesariamente lo que ganó a la familia. "No es porque sea megafamoso o tenga billete. Es buen candidato y está al mismo nivel que ella", sugiriendo que se trataría de una paridad de talentos.