El tierno gesto de Franco Colapinto con la abuela de Maia Reficco: "Ella está encantada"

Para el mundo, Franco Colapinto y Maia Reficco están juntos. Después del anuncio que revolvió el universo de la prensa rosa, el periodista Gustavo Méndez detalló la intimidad de la relación que supuestamente habrían oficializado el piloto y la cantante, entre ellos los gestos que el pilarense tendría con la familiar de la joven.
Durante el ciclo televisivo de Moria Casán, “La mañana con Moria”, Méndez dejó en claro que Franco Colapinto es un clásico romántico. Tras confirmar que el vínculo que había comenzado “como un amor de verano” avanzó a un noviazgo consolidado, el periodista reveló las conexiones que existen entre familias.
El vínculo de Colapinto con la familia de Reficco
De acuerdo con la información de Méndez, el piloto argentino ya se habría ganado el cariño de su familia política. “Voy a contar un dato muy tierno de él. Me contaron que le manda muchos mensajitos a la abuela de su chica”, explicó Méndez. Según el panelista, el deportista habría adoptado el hábito de mantener contacto frecuente con la mujer, lo que habría causado una excelente impresión en el entorno de Reficco.
Ante la revelación, a Casán le surgió la duda de cuál sería el idioma en que se comunican, ya que Maia es oriunda de Estados Unidos; Sin embargo, su anciana pariente no. "Es argentina, como los padres de ella (Maia). Le dice 'Hola, ¿qué tal?'. Pero ella, por el trabajo de los padres, nació en Boston, Massachusetts", le aclaró Méndez a la conductora.
FRANCO COLAPINTO Y MAIA REFICCO DE NOVIOS ð pic.twitter.com/7CoXVi17AC— Gustavo Mendez (@gusta_mendez) March 23, 2026
El gesto que habría conquistado a la familia de la actriz
Ahondó en la simpatía que generó este ritual del joven de Pilar : “La abuela está encantada con el novio de su nieta, pero encantadísima”, remarcó el periodista destacando que el reconocimiento público no es necesariamente lo que ganó a la familia. "No es porque sea megafamoso o tenga billete. Es buen candidato y está al mismo nivel que ella", sugiriendo que se trataría de una paridad de talentos.
Méndez aseguró en el programa que Reficco se trasladaría de continente para estar cerca de él. “Estamos hablando de que ya son novios porque ella se mudó a Madrid para estar cerca de él”, aseguró el periodista en el ciclo de Moria Casán. “Hay que decir, ya se venía comentando que se estaban viendo. Ahora ya son novios”, incluyó.
“Estuvieron en Mónaco; también los vieron en los mejores restaurantes cenando a la par”, indicó Méndez. Luego aseguró que un amigo suyo los vio en Lugano, comiendo en compañía , tomándose las manos y besándose. Pero por ahora, los únicos indicios oficiales que hay de la unión entre ellos son los comentarios e interacciones que tienen en sus perfiles de Instagram.