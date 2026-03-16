Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto tras su gran salto en el GP de China

¿Cuándo corre Franco Colapinto en la Fórmula 1?

Ahora el calendario continúa para el pilarense, que seguirá su gira por Asia directo hacia el Gran Premio de Japón. No falta mucho para que esto ocurra. El mítico escenario de Suzuka le espera tras el fin de semana en China, donde el formato de Sprint hizo de ella una prueba singular. La dinámica de recorrido corto se limitó a esa edición, ya que la Máxima volverá al formato tradicional con tres sesiones de entrenamientos libres, clasificación y la carrera principal.