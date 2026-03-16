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Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto tras su gran salto en el GP de China

El piloto se destacó en el circuito de Shaghái con una salida que le permitió adelantar seis lugares.

Franco en los boxes en China, llegando con el veterano Valteri Bottas. (FOTO AFP) Franco en los boxes en China, llegando con el veterano Valteri Bottas. (FOTO AFP)
Hace 23 Min

Shanghái fue radicalmente distinto a Melbourne para Franco Colapinto. Las inconveniencias que pudieron ocurrir en el circuito Albert Park quedaron atrás después de la emoción que dejó la conquista del 10° puesto en el trazado asiático. Ahora, con el impulso de una fructífera carrera, el pilarense se enfrenta a lo que resta de la agenda de la Máxima.

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Franco Colapinto demostró a Alpine que él también podía conseguir un punto. Tras el evento en Australia, donde fue penalizado y su compañero, Pierre Gasly sumó a la clasificación del campeonato, el argentino se destacó con su salida espectacular, una maniobra ágil para evitar un choque y hasta alcanzar el 2° lugar en el momento de la competencia. Las 56 vueltas de China dejaron expectativa para las próximas citas que pronto correrá el piloto.

¿Cuándo corre Franco Colapinto en la Fórmula 1?

Ahora el calendario continúa para el pilarense, que seguirá su gira por Asia directo hacia el Gran Premio de Japón. No falta mucho para que esto ocurra. El mítico escenario de Suzuka le espera tras el fin de semana en China, donde el formato de Sprint hizo de ella una prueba singular. La dinámica de recorrido corto se limitó a esa edición, ya que la Máxima volverá al formato tradicional con tres sesiones de entrenamientos libres, clasificación y la carrera principal.

El Gran Premio de Japón se llevará a cabo dentro de dos fines de semana, con la cita de la prueba principal establecida para el 29 de marzo. Los argentinos deberán verla en el horario de madrugada, ya que en nuestro país serán las dos de la mañana.

Cronograma y cambios en el calendario de la Fórmula 1 en 2026

El cronograma de Japón comienza con las prácticas libres el viernes 27 de marzo. La primera tendrá lugar desde las 23:30 hasta las 00:30. La segunda, desde las 03:00 hasta las 04:00. La tercera sesión libre será el sábado 28 de marzo en el mismo horario que la primera y la clasificación de tres a cuatro de la mañana, igualmente.

Cabe destacar que el calendario de la Fórmula 1 sufrió una gran modificación tras la Guerra en Medio Oriente, que obligó a cancelar las fechas del 12 y el 19 de abril, celebrados en Bahréin y Arabia Saudita. La actividad saltará al GP de Miami, que tiene lugar el 3 de mayo.

El autódromo de Suzuka cuenta con un trazado en forma de 8 con 18 curvas que alberga el Gran Premio de Japón de Fórmula 1. Es una pista exigente que desafía a los pilotos y al rendimiento de los monoplazas. Fue diseñada por el holandés John Hugenholtz por pedido del empresario Soichiro Honda, que quería contar con su propia área de pruebas para los autos de su compañía.

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