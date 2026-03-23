Aseguran que Maia Reficco se mudó de continente para estar cerca de Colapinto

Vivió de pequeña en Argentina, tiene 25 años, es una reconocida estrella del teatro de Broadway y participó de “Pretty Little Liars”, una de las series adolescentes más vistas de la última década. Estos son solo algunos de los datos que componen el perfil de Maia Reficco, la artista argentino-estadounidense que la prensa rosa bonaerense está relacionando con Franco Colapinto.
Ya a principios de este año empezaron a circular los primeros rumores de romance entre la actriz de Broadway y el corredor argentino de Alpine. Esta vez, Gustavo Méndez, un panelista de "Moria a la Mañana", aseguró que lo que inició como un romance de verano ya se convirtió en una relación seria. Si el primer indicio había sido una foto de ella que él subió a su cuenta de Instagram, Méndez asegura que ahora avanzaron un paso más.
La proximidad de Colapinto a Maia Reficco
Es habitual que las grandes figuras del deporte argentino sean víctimas constantes de la búsqueda de romances. Aunque hasta ahora ninguno de los dos involucrados confirmó nada respecto a un noviazgo, Méndez se empeña en asegurar que están saliendo. Él cuenta e indica que una persona cercana a ellos vio a la pareja en una cita en Italia.
“Estuvieron en Mónaco; también los vieron en los mejores restaurantes cenando juntos”, indicó Méndez. Luego aseguró que un amigo suyo los vio en Lugano, comiendo juntos, tomándose las manos y besándose. Pero por ahora, los únicos indicios que hay de la unión entre ellos son los comentarios e interacciones que tienen en sus perfiles de Instagram.
Las personalidades y, sobre todo, la exposición mediática que implican las profesiones de ambos, son destacables. Cada uno en su rubro, son especialistas y figuras reconocidas que lograron alcanzar el éxito. Por eso, en "Moria a la Mañana", surgió la incógnita sobre posibles desgastes por la excesiva aparición pública de uno u otro. Moria Casán, por su parte, defendió a la supuesta pareja bajo el argumento de que son dos personas altamente profesionales.
Otra de las bombas que dejó caer Méndez al aire fue el último gran paso que parece haber dado ella para acompañarlo. “Son novios porque ella se mudó a Madrid para estar cerca de él”, aseguró e incluso dijo que ya hubo presentaciones familiares. En lo próximo, quedará estar pendientes de las confirmaciones o negativas de Colapinto o de Reficco para saber si efectivamente el romance prosperó.