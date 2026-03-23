Aseguran que Maia Reficco se mudó de continente para estar cerca de Colapinto

Ya a principios de este año empezaron a circular los primeros rumores de romance entre la actriz de Broadway y el corredor argentino de Alpine. Esta vez, Gustavo Méndez, un panelista de "Moria a la Mañana", aseguró que lo que inició como un romance de verano ya se convirtió en una relación seria. Si el primer indicio había sido una foto de ella que él subió a su cuenta de Instagram, Méndez asegura que ahora avanzaron un paso más.