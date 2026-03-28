A casi un mes del fin de las vacaciones, sino tomaste el ritmo habitual hacer un “soft landing” puede aliviar

Aplicar una estrategia de “soft landing” no es una moda, sino una forma consciente de administrar la energía en un momento de cambio, aunque haya pasado un tiempo prolongado tras el regreso, a veces, la neuroquímica puede demorar su reajuste. Tanto en la vida laboral y escolar, se trata de engañar un poco al sistema para que la transición no sea un choque frontal.