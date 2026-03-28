Las argentinas tuvieron más sexo a los 20, pero el mejor llegó a partir de los 45
El paradigma del goce sexual femenino cambió según el relevamiento de Gleeden, la aplicación de citas no monógamas, que establece a la madurez como el mayor pico de libertad, autoconocimiento y audacia sexual femenina y no en la juventud.
Durante décadas, el relato social impuso que ser joven era el sinónimo definitivo de la plenitud sexual. Sin embargo, un cambio de paradigma profundo está demostrando exactamente lo contrario. Las mujeres mayores de 45 años se consolidan como una "generación bisagra": crecieron en una época de tabúes y educación sexual nula, pero en la actualidad son las protagonistas de un destape íntimo marcado por la libertad, la comunicación y el fin de la culpa. Entran en la “Generación X”, nacidas entre aproximadamente entre 1965 y 1980.
Gleeden, la primera plataforma en latinoamérica de encuentros no monógamos pensada por y para mujeres creada en Francia en 2009, realizó un relevamiento entre sus usuarias para entender cómo se transforma el deseo en esta etapa de la vida. La premisa global es "Sé fiel a ti misma". Lejos de conformarse con la rutina, las mujeres argentinas utilizan estos espacios de encuentro libre como una herramienta de redescubrimiento personal, donde la prioridad ya no es complacer al otro, sino explorarse a sí mismas.
Los números
La app de citas analizó los comportamientos y motivaciones de las mujeres de +40 en su plataforma, arrojando datos reveladores: Tras encuestar a más de 2.450 usuarias mayores de 40 años, en esta etapa las mujeres se sienten mucho más seguras de sí mismas y abiertas a explorar su sexualidad sin los complejos estéticos de la juventud.
“La Generación X” además rompe con el modelo tradicional centrado únicamente en el hombre. Según otra encuesta de Gleeden a 6.000 usuarias latinoamericanas, el 61% de las mujeres confiesa integrar juguetes sexuales en su intimidad. Además, el 82% de las argentinas asegura que la autoexploración fue clave para conocer su cuerpo y saber exactamente qué pedirle a un amante.
Una nueva libertad
Lejos de los mandatos románticos o la búsqueda de un "príncipe azul", la principal motivación de las mujeres de +40 para usar Gleeden es "superar una etapa de estancamiento y volver a sentirse deseadas", seguida por la necesidad de "explorar nuevas experiencias sexuales" de forma libre y egoísta.
"Estamos frente a mujeres que atrevieron a interpelarse. A los 20 quizás tenían más sexo, pero a los 40 y 50 tienen mejor sexo, porque saben exactamente qué quieren y qué no", explica Silvia Rubies, Directora de Comunicación de Gleeden Latinoamérica. "Plataformas como la nuestra se han convertido en ese 'cuarto propio' digital donde ellas lideran el juego. Ya no esperan a que el placer les sea dado; salen a buscarlo, eligen con quién, cómo y cuándo, viviendo una sexualidad mucho más relajada y consciente", agrega. Las argentinas demuestran que la verdadera revolución empieza cuando una mujer decide, por encima de cualquier mandato, ser fiel a su propio deseo.
¿Cómo funciona Gleeden?
El enfoque principal son las relaciones extraconyugales, la infidelidad. La red social referente se vende no como un "engaño", sino como una herramienta de libertad personal y autoconocimiento. “Tanto si buscas una aventura extraconyugal cerca de casa o un amante a miles de kilómetros durante tus viajes, Gleeden.com te ofrece un espacio privilegiado para contactar con toda seguridad con infieles del mundo entero”, es la bienvenida en la página web del sistema de encuentros.
En Argentina ha ganado mucha relevancia en los últimos años porque se convirtió en una fuente de datos y estadísticas sobre el comportamiento sexual y los deseos reprimidos de las argentinas. Es gratuito para las mujeres, mientras que los hombres deben comprar "créditos" para poder interactuar. Esto busca equilibrar la cantidad de usuarios y garantizar un entorno menos hostil para ellas.