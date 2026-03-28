Las argentinas tuvieron más sexo a los 20, pero el mejor llegó a partir de los 45

"Estamos frente a mujeres que atrevieron a interpelarse. A los 20 quizás tenían más sexo, pero a los 40 y 50 tienen mejor sexo, porque saben exactamente qué quieren y qué no", explica Silvia Rubies, Directora de Comunicación de Gleeden Latinoamérica. "Plataformas como la nuestra se han convertido en ese 'cuarto propio' digital donde ellas lideran el juego. Ya no esperan a que el placer les sea dado; salen a buscarlo, eligen con quién, cómo y cuándo, viviendo una sexualidad mucho más relajada y consciente", agrega. Las argentinas demuestran que la verdadera revolución empieza cuando una mujer decide, por encima de cualquier mandato, ser fiel a su propio deseo.